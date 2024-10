Una serie tv per raccontare i grandi luoghi del cinema

Fonte foto: Sky

Un viaggio in Italia alla ricerca dei grandi e piccoli luoghi del cinema. È quanto propone la docuserie Italy for Movies in arrivo da oggi, martedì 29 ottobre, su Sky Arte e in streaming su NOW. Ogni puntata della serie racconta l’esplorazione di una zona del territorio italiano attraverso luoghi diventati famosi grazie a grandi e piccoli progetti cinematografici. Non mancano però anche le location inedite e ancora poco conosciute al grande pubblico.

La docuserie Italy for Movies

Prodotta da Erma Pictures per Cinecittà, Italy for Movies è un progetto speciale finanziato dalla Dgca del MiC.

La premessa da cui prende le mosse il progetto è la convinzione che le location che vediamo “sullo sfondo” al cinema o in tv non sono semplicemente luoghi, ma «sono veri e propri protagonisti che contribuiscono a raccontare la storia e a costruire l’atmosfera del film», si legge nella presentazione della docuserie.

In dieci puntate Italy for Movies, grazie alla narrazione del critico cinematografico Gianni Canova, racconterà storia, curiosità, legami culturali, aneddoti e peculiarità di varie location. Allo storytelling partecipano anche registi, scenografi, sceneggiatori, scrittori, fotografi, architetti ed esperti d’arte.

Diretta da Max De Carolis, la docuserie è scritta da Margherita Bordino con Fabio Luzietti e Martina Riva.

I luoghi e le puntate della docuserie Italy for Movies

Il 29 ottobre 2024 vanno in onda la prima puntata, La Città Ideale, che porta il pubblico tra Crespi D’Adda, Tresigallo e Palmanova; e la seconda puntata, Mostri e Tarocchi, ambientata tra Parco di Bomarzo, Parco Mediceo Di Pratolino e Giardino Dei Tarocchi

Il 5 novembre tocca invece a Natura D’Incanto (in cui le location protagoniste sono Bagni di San Filippo, Calanchi Di Atri, Dune di Piscinas e Cala Moresca) e a Miti e Leggende (Porta Alchemica, Eremo di Montesiepi, Abbazia di S. Galgano, Rocca Calascio).

Il 12 novembre vanno in onda le puntate Non più invisibili (Casa Albero si Perugini, Carcere si Procida, Ex Centrale Elettrica Daste e Spalenga) e Luoghi Sacri (Bevagna, Tempio di Valadier, Chiesa Cattolica di Stilo, Bagno Tre Chiese, Basilica Di Siponto).

Il 19 novembre tocca agli episodi Architetture (Nuvola Fuksas, Biosfera di Renzo Piano, Condominio 25 Verde di Lucio Pia) e Castelli e Altre Storie (Castel del Monte, Castello Normanno Svevo di Gioia Del Colle, Castello di Toblino, Forte di Bard).

Le ultime due puntate escono il 19 novembre: Spazi D’Arte (Cretto di Burri, Giardino di Daniel Spoerri, Fiumara D’arte) e Viaggi Nel Tempo (Craco, Laguna di Caorle, Parco Archeologico di Altilia Saepino).

Come vedere Italy for Movies

La docuserie Italy for Movies è disponibile da martedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Arte. È prevista l’uscita di due puntate a settimana, visibili anche in streaming su NOW e on demand.