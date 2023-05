E' ufficiale: ecco Google Pixel Fold

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Google ufficializza quello che tutti ipotizzano da anni: sta arrivando lo smartphone pieghevole a libretto Google Pixel Fold, verrà presentato il 10 maggio nel corso dell’evento Google I/O dedicato agli sviluppatori. Tutte le indiscrezioni circolate fino ad oggi trovano conferma nel primo video teaser di questo telefono, condiviso direttamente da Google tramite i suoi canali social. Adesso, quindi, sappiamo perfettamente che design avrà questo smartphone.

Google Pixel Fold: il design

Il design di Google Pixel Fold è assolutamente simile a quello di tutti gli altri smartphone pieghevoli a libretto visti fino ad oggi, fatto salvo per il comparto fotografico posteriore formato da tre sensori e un flash LED racchiusi in una "barra" sporgente in pieno stile Pixel 7.

I bordi del telefono sono fortemente smussati e in alluminio, c’è uno schermo esterno OLED tradizionale e un grande schermo pieghevole OLED interno che, da aperto, è quasi quadrato. Le cornici di questo schermo sono abbondanti, tanto da ospitare la fotocamera frontale per i selfie.

Ci sono due speaker ma non c’è alcun foro per il jack da 3,5 millimetri, solo quello per l’ago necessario a estrarre il carrellino della SIM (che, dalle dimensioni, sembrerebbe doppia). I tasti di accensione e del volume sono sullo stesso latodel telefono, il destro.

Nel video si vede anche un accenno di interfaccia grafica, che appare ottimizzata per lo schermo quasi quadrato e con una gestione efficace del grande spazio a disposizione, ben sfruttato dai widget di Android 13 in pieno stile Material You.

Si nota anche la possibilità di sfruttare la parte inferiore dello schermo per posizionare le icone di molte app: nell’esemplare che compare nel video si vedono chiaramente le icone del dialer telefonico, dell’app Messaggi, di Chrome, della fotocamera, di Google Maps e di Google Home e, a dirla tutta, c’è ancora spazio per un paio di app almeno.

Google Pixel Fold: la scheda tecnica

Non c’è ancora una scheda tecnica ufficiale di Google Pixel Fold, ma ci sono moltissime indiscrezioni che circolano da settimane e alcune cose ovvie, come la presenza del chip Google Tensor G2. Si suppone un quantitativo di RAM pari a 12 GB e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo esterno dovrebbe essere da 5,8 pollici, con risoluzione di 2.092×1.080 e refresh rate di 120 Hz, mentre quello interno da aperto misurerebbe 7,6 pollici, con risoluzione di 2.208×1.840 pixel e refresh di 120 Hz.

La fotocamera frontale inserita nella cornice interna è da 8 MP, mentre quella nello schermo esterno è da 9,5 MP. Le tre fotocamere nella barra sono una principale da 48 MP, un ultra grandangolare da 10,8 MP e un teleobiettivo da 10.8 MP.

La batteria dovrebbe essere da 4.812 mAh, con ricarica cablata da 30W, mentre le dimensioni previste sono di 139,7×158,7×5,8 millimetri da aperto e 139,7×79,5×12,1 millimetri da chiuso.