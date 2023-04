Earth Day: 4 serie tv e film da vedere in streaming

Una giornata per ricordare l’importanza della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del pianeta. È la Giornata Mondiale della Terra, detta anche Earth Day, istituita dopo una storica manifestazione ambientalista del 1970 e che da allora ricorre ogni anno il 22 aprile. Modificare il proprio stile di vita in chiave più sostenibile e adottare atteggiamenti pro-ambientali è sicuramente il modo migliore di celebrare questa giornata. Ma ecco un’idea in più: ci sono alcuni film e serie tv perfetti da vedere in streaming in occasione dell’Earth Day, perché sono una celebrazione della fragilità e della bellezza della Terra e dei suoi abitanti. Ecco 4 titoli usciti di recente.

Extrapolations – Oltre il limite

Usare il filtro della finzione narrativa per accrescere la consapevolezza e stimolare un cambiamento positivo. È questo l’obiettivo della serie Extrapolations – Oltre il limite, uscita il 17 marzo su Apple TV+. Negli otto episodi, ambientati in varie parti del mondo, si immagina un futuro prossimo in cui le drammatiche conseguenze della crisi climatica sono ormai parte della quotidianità. Il cast è notevole: tra gli altri, ci sono Edward Norton, Indira Varma, Meryl Streep e Kit Harington.

L’impero degli scimpanzé

Questa nuovissima docuserie in quattro episodi, uscita su Netflix il 19 aprile, esplora e racconta la più grande comunità di scimpanzé mai scoperta, che gli scienziati hanno osservato da vicino nel corso degli ultimi venticinque anni. Siamo nella fitta e lussureggiante foresta di Ngogo, in Uganda. Qui l’ampio gruppo di primati ha sviluppato una società straordinariamente complessa, con dinamiche simili quelle che anche gli esseri umani conoscono bene. È molto affascinante osservare la sofisticata struttura politica e familiare della comunità, i rapporti di fiducia, le alleanze e i drammatici scontri per il potere. La docuserie è diretta dal regista James Reed (noto per Il mio amico in fondo al mare) e nella versione originale ha la voce narrante del premio Oscar Mahershala Ali.

I segreti degli elefanti

Proprio in occasione dell’Earth Day, il 22 aprile su Disney+ esce questa docuserie in quattro parti. Il documentario, viaggiando tra Africa e Asia, racconta il linguaggio, le emozioni e la capacità di pensiero degli elefanti, svelandone in qualche modo la somiglianza con gli esseri umani. Narrata dall’attrice premio Oscar Natalie Portman, la docuserie è realizzata con National Geographic e vede la partecipazione dell’esploratrice ed esperta di elefanti Paula Kahumbu. È soprattutto il nome del regista a fare notizia, però: si tratta di James Cameron, reduce dal successo di Avatar: La via dell’acqua.

Ainbo – Spirito dell’Amazzonia

La Giornata Mondiale della Terra non è solo per i grandi! Un titolo perfetto per i bambini è Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, film di animazione ambientato nella foresta pluviale del Perù con protagonista una giovane ragazza determinata a salvare la sua terra dalla deforestazione. Il film è in programma su Sky e in streaming su NOW il 22 aprile.