Ecco come sarà il dispositivo Apple per la Smart Home

Apple sarebbe al lavoro su un device per la smart home compatibile con Apple Intelligence e dal prezzo contenuto, in linea con i dispositivi Echo Show di Amazon

Stando a quanto condiviso da Mark Gurman di Bloomberg, Apple è al lavoro su un nuovo dispositivo per la smart home che potrà utilizzare le funzioni AI di Apple Intelligence.

Si tratterebbe, sempre secondo il report condiviso, di un device che potrà essere installato in modi diversi, a parete oppure su una basetta e fungere da hub per gestire a 360° tutti i device smart in casa integrandosi, appunto, con l’intelligenza artificiale proprietaria e con HomeKit.

Apple, cosa sappiamo del device per la smart home

Da quello che sappiamo questo prodotto (nome in codice J490) avrà un display touch quadrato che dovrebbe essere di circa 6 pollici e avere le dimensioni di due iPhone messi uno di fianco all’altro ma con i bordi più spesso.

Centralmente nella parte superiore del device c’è anche una telecamera che permetterà agli utenti di usare questo smart display per le videochiamate e, probabilmente, per il riconoscimento facciale. A questo dovrebbe aggiungersi anche un sistema di sensori utile per rilevare persone nelle vicinanze; per ora non è chiaro se questi sensori saranno integrati o esterni e da acquistare separatamente.

Sappiamo anche che ci sarà una batteria ricaricabile e degli altoparlanti integrati. Come già detto il device potrà essere montato a parete e essere utilizzato come un classico pannello per la sicurezza domestica o sull’apposita basetta che dovrebbe essere disponibile in diverse varianti con degli speaker aggiuntivi

Si tratterà, inoltre, di un dispositivo autonomo ma per utilizzare alcune funzioni (tra cui probabilmente la configurazione iniziale) bisognerà utilizzare un iPhone. Per quanto riguarda il sistema operativo (nome in codice Pebble), sarà un mix tra la modalità StandBy dell’iPhone e watchOS, personalizzabile con i diversi widget o con i controlli per i device smart e che dovrebbe garantire l’accesso a diverse applicazioni come Safari, FaceTime, Apple Music e Apple News.

Sul web si parla anche di un nuovo store per scaricare altri software ma, per ora, non ci sono maggiori informazioni al riguardo.

Il device potrà essere utilizzato anche con la funzione Handoff di Apple, che consente agli utenti di “switchare” tra i vari prodotti Apple senza interrompere l’utilizzo di una data funzione. In alternativa si potranno utilizzare Siri o Apple intelligence tramite App Intents, un sistema in arrivo prossimamente che consente all’intelligenza artificiale di controllare le varie applicazioni. Come già anticipato, per gestire i vari prodotti per la smart home in casa sarà possibile utilizzare HomeKit.

Quando arriva il nuovo dispositivo Apple

Al momento non c’è ancora un data di uscita confermata per questo smart display di Apple ma, stando al report di Bloomberg, sappiamo che l’azienda di Cupertino vorrebbe mantenere il prezzo contenuto, in linea con i prodotti della serie Echo Show di Amazon.

Oltre a questo, secondo alcune indiscrezioni condivise da Ming-Chi Kuo, sembra che la celebre mela voglia esplorare il settore della smart home e starebbe lavorando su una propria linea di accessori per la casa intelligente, come telecamere di sicurezza, citofoni smart e molto altro.