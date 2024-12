La Smart Home di Apple assomiglierà molto a quella di Amazon

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Marek Szandurski / Shutterstock

Secondo le indiscrezioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, Apple è al lavoro su una telecamera da utilizzare con le serrature smart che dovrebbe sfruttare Face ID per sbloccare la porta di casa.

L’eventuale presentazione di questo nuovo prodotto smart andrebbe a confermare i precedenti rumor sui futuri impegni del colosso di Cupertino nel settore dei device per la smart home, anticipati dallo stesso Gurman solo qualche settimana fa.

Cosa sappiamo del nuovo progetto di Apple

Stando a quel che si legge su Bloomberg, questa telecamera funzionerebbe proprio come quella su iPhone, sbloccando automaticamente la porta quando riconosce il volto del proprietario dell’abitazione o di uno dei residenti.

Oltretutto, questo device avrebbe anche a bordo un chip Secure Enclave, prodotto sempre dalla celebre mela, che è in grado di registrare ed elaborare tutte le informazioni di Face ID in modo totalmente autonomo, tenendole separate dal resto dell’hardware, a garanzia di un ulteriore livello di sicurezza.

Sempre secondo Gurman, questo device smart, probabilmente, sarà compatibile anche con le serrature intelligenti HomeKit prodotte da terze parti e già disponibili sul mercato, anche se al momento non ci sono ancora informazioni confermate sui brand che saranno utilizzabili con questo prodotto.

Oltre a questo non si esclude nemmeno che Apple potrebbe stringere una partnership con una di queste aziende produttrici per portare sul mercato un sistema di serrature intelligenti completo. Sul web è già partito il totonomi e, pur non essendoci dati ufficiali, sembrerebbe che Apple stia valutando una collaborazione con Belkin, la nota azienda statunitense.

Oltre a questo, si dice anche, che il device avrà al suo interno un chip WiFi/Bluetooth denominato “Proxima“, a cui Apple sta ancora lavorando e del quale ancora non sono disponibili maggiori informazioni.

La strategia per la smart home di Apple

Questa telecamera destinata ai campanelli smart, se confermata, andrà a mettere ulteriore carne al fuoco su quelli che dovrebbero essere i progetti futuri di Apple per la smart home, che dovrebbero comprendere anche una smart TV proprietaria e dei nuovi smart hub (simili a degli iPad) per gestire tutto l’ecosistema di dispositivi intelligenti di casa.

Chiaramente è presto per fare delle ipotesi ma, secondo Mark Gurman, il colosso di Cupertino sarebbe pronto a mostrare questi prodotti (almeno una parte di essi) già nel 2025 e magari proprio in uno dei prossimi eventi.

Questi rumor (se confermati) mostrano chiaramente la volontà della celebre mela di espandere il suo ecosistema, portando sul mercato dispositivi per accompagnare gli utenti nella vita di tutti i giorni, dalla telefonia grazie agli iPhone, alla produttività con iPad, Mac e Macbook, entrando a gamba tesa anche nel settore delle case intelligenti, andando a sfidare apertamente altri colossi del settore come Amazon che con i suoi device Ring è già presente da diversi anni sul mercato.