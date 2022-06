Ecco la miniserie ispirata da Agatha Christie

La straordinaria produzione letteraria di Agatha Christie, scrittrice britannica che è considerata maestra del racconto giallo, negli anni ha ispirato profondamente l’immaginario collettivo, anche al cinema e sul piccolo schermo. Sta per accadere ancora una volta con una nuova serie in arrivo su Sky.

Si tratta di Agatha Christie – Perché non l’hanno chiesto a Evans?, un nuovissimo adattamento a puntate dell’omonimo racconto del 1934 della scrittrice inglese. Nata nel 1890 e morta nel 1976, Agatha Christie è famosa soprattutto per le opere in cui sono presenti gli iconici personaggi ricorrenti di Hercule Poirot e Miss Marple, oltre che per romanzi indimenticabili come Dieci piccoli indiani. Quella che ha ispirato la serie presto disponibile su Sky e in streaming su NOW è un’opera minore, ma non per questo meno ricca del genio creativo della scrittrice inglese tradotta in tutto il mondo.

Di cosa parla la serie di Agatha Christie

La miniserie è ideata e anche interpretata da Hugh Laurie (ovvero Gregory House di Dr. House), che è anche produttore esecutivo. I protagonisti della trama sono gli amici Bobby Jones e Frankie Derwnt. I due stanno affrontando un pericoloso viaggio dal Galles all’Inghilterra nel tentativo di dare una risposta alla domanda: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?". Sono queste, infatti, le ultime misteriose parole pronunciate da un uomo in fin di vita sulla spiaggia di Marchbolt, sulla costa settentrionale del Galles.

Ad averle sentite è Bobby, unico testimone della morte dello sconosciuto. Congedato dalla Royal Navy e tornato nella sua città natale, dove si barcamena tra un lavoretto e l’altro, Bobby decide di scoprire cosa si cela dietro la criptica domanda. L’indagine, durante la quale l’uomo verrà accompagnato dall’amica di infanzia Frankie rincontrata dopo dieci anni, prende avvio da un singolo indizio: una foto ritrovata in tasca al morto. I due sono mossi più che altro dalla curiosità e non immaginano che si troveranno faccia a faccia con un pericoloso assassino.

Il cast della serie di Agatha Christie

I due protagonisti della serie sono interpretati da Will Poulter (già visto in Black Mirror) e Lucy Boynton (The Ipcress File). Nel cast al loro fianco ci sono Conleth Hill (Game of Thrones) nei panni del Dr. Alwyn Thomas, Emma Thompson (Years and Years) in quelli di Lady Marcham e Jim Broadbent (Bridget Jones) in quelli di suo marito.

Altri interpreti sono, oltre al già citato Hugh Laurie, anche Maeve Dermody, Daniel Ings, Jonathan Jules, Alistair Petrie, Nicholas Asbury, Morwenna Banks, Richard Dixon, Benedict Wolf, Nia Trussler Jones e Christian Patterson.

Quando e dove vedere la serie di Agatha Christie

Tutti gli episodi della serie tv saranno disponibili dal 25 giugno su Sky e in streaming su NOW.