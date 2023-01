Ecco le 10 app più scaricate al mondo

Apptopia, azienda di analisi del mercato delle app per smartphone, ha pubblicato la sua annuale classifica (la sesta, per la precisione), delle app più scaricate in tutto il mondo, sia su Android che su iOS. La classifica aggrega le installazioni su entrambi i sistemi operativi, quindi, permette di avere un’idea realmente completa del successo di ogni app.

Parliamo, quindi, dei grandi trend globali del 2022 e, per questo, è interessante non solo leggere questa classifica, ma anche metterla a confronto con la stessa classifica del 2021, pubblicata a inizio 2022. Dal confronto, infatti, emergono interessantissime differenze.

Le 10 app più scaricate nel 2022

Questa è la classifica delle 10 app più scaricate nel 2022, derivante dalla somma dei download effettuati dagli utenti (nel periodo 1/1/2022-20/12/2022) dal Google Play Store e dall’Apple App Store, fatta salva la Cina (per la quale ci sono solo i dati iOS):

TikTok

Instagram

WhatsApp

CapCut

Snapchat

Telegram

Subway Surfers

Facebook

Stumble Guys

Spotify

Servono pochi commenti per questa classifica, perché le app sono tutte famosissime a parte CapCut (app di video editing), Subway Surfers e Stumble Guys (entrambi videogame).

Le 10 app più scaricate nel 2021

Questa, invece, è la stessa classifica con gli stessi parametri, ma relativa ai download nel 2021:

TikTok

Instagram

Facebook

WhatsApp

Telegram

Snapchat

Zoom

Messenger

CapCut

Spotify

Le app sono in gran parte le stesse, con TikTok che domina di nuovo, ma con i Zoom e Messenger al posto dei videogame.

Come cambia il mercato delle app

TikTok è l’app più scaricata al mondo da tre anni, un successo che sembra al momento inarrestabile con oltre 670 milioni di download nel 2022. Instagram tiene botta, con 548 milioni, e mantiene la seconda posizione. La grande sorpresa è Facebook, che passa dal terzo gradino del podio all’ottava posizione in classifica, con solo 298 milioni di download nel 2022, meno del videogioco Subway Surfers (304 milioni).

Il gruppo Meta si consola, oltre che con la seconda posizione fissa di Instagram, anche con la crescita di WhatsApp: terza posizione, con 424 milioni di download nonostante il 2022 sia stato un anno pieno zeppo di polemiche contro quest’app.

Nel complesso le app di Meta (Instagram, WhatsApp e Facebook) nel 2022 hanno totalizzato secondo Apptopia 1,27 miliardi di download, cioè quasi il doppio dei 672 milioni di download di TikTok. Ma il segnale d’allarme è chiarissimo: le nuove generazioni hanno scelto TikTok e Facebook è palesemente in declino, con Meta che deve puntare tutto su Instagram e WhatsApp per mantenere vicini a sé gli utenti più giovani. Basterà?