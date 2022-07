Ecco quanto costa il Nothing Phone (1)

Amazon UK ha pubblicato per sbaglio, ed in anticipo sui tempi, quanto costa (o dovrebbe costare) il Nothing Phone (1), primo smartphone prodotto dalla neonata azienda di Carl Pei (già co-fondatore di OnePlus). Il telefono, ricordiamo, sarà presentato ufficialmente il 12 luglio e avrà un design trasparente.

Le ultime notizie in arrivo dal nuovo marchio di Pei hanno rivelato, infatti, che il Nothing Phone (1) avrà il retro in plastica, in parte trasparente. Inoltre, le indiscrezioni più recenti hanno svelato la possibile scheda tecnica del device. Tra le varie specifiche trapelate, le più interessanti riguardano il processore Qualcomm, le tre diverse varianti di memoria, il pannello Oled e il sensore fotografico principale. Tuttavia, ciò che spicca oggi è il rumor sul prezzo del telefono (nelle sue diverse versioni), che si piazza nel range dei medi di gamma. Alla luce del fatto che il Phone (1) non sarà un top di gamma, è chiaro che il prezzo sarà molto importante per il successo di questo modello.

Nothing Phone (1): quanto costerà

Ovviamente, dopo essersi accorta della pubblicazione del prezzo del Nothing Phone (1), Amazon UK ha cancellato subito la pagina dedicata al device. Tuttavia, un lestissimo utente di Reddit ha eseguito uno screenshot della pagina con i prezzi dell’imminente telefono, elenco che mostra il costo di ciascuna variante. In buona sostanza, è emerso che il Nothing Phone (1) arriverà sul mercato inglese e, presumibilmente italiano, a:

469,99 euro nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione

nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione 499,99 euro nella variante da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione

nella variante da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione 549,99 euro in quella da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione

Ovviamente, per avere la conferma dei prezzi, dovremo attendere la presentazione ufficiale dello smartphone.

Nothing Phone (1): come sarà

A pochi giorni dalla presentazione del Nothing Phone (1), che avverrà il 12 luglio, l’azienda ha già fatto sapere che il suo primo smartphone avrà la scocca in alluminio riciclato e il retro in plastica, in parte trasparente.

Le indiscrezioni, inoltre, hanno rivelato che sotto il cofano il device avrà il processore Qualcomm Snapdragon 778+ 5G, accoppiato a 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB di RAM e spazio interno. Il display sarà presumibilmente un Oled da 6,55" con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, mentre il sensore principale dovrebbe essere da 50 MP.

Sul fronte batteria, ci aspettiamo una cella da 4500 mAh, con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless inversa da 5 W per caricare gli auricolari Nothing Ear (1). Purtroppo, come Apple e Samsung, nella scatola del Nothing Phone (1) non ci sarà il caricabatterie, quasi certamente. Il sistema operativo previsto è Android 12, con la skin nuova di zecca Nothing OS.