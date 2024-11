Nothing Phone (2), con gli sconti del Black Friday è lo smartphone giusto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Nothing Phone (2) è un device di fascia intermedia, con un comparto hardware affidabile e un design unico nel suo genere. Col Black Friday di Amazon è un affare

Il Black Friday è ormai alle porte e anche se manca ancora qualche giorno all’attesissimo evento, Amazon si porta avanti con il lavoro, proponendo già molti sconti interessanti su decine di prodotti.

Tra questi c’è il Nothing Phone (2), lo smartphone di fascia medio-alta dell’azienda di Carl Pei arrivato sul mercato con la volontà di portare una ventata di innovazione nel settore, cosa resa possibile principalmente da questo suo design accattivante, fatto di giochi luci LED e trasparenze che rende questo device un prodotto davvero unico nel suo genere.

A questo bisogna aggiungere anche un comparto hardware molto solido con un ottimo comparto fotografico e un processore Qualcomm che, non sarà tra i più recenti, ma che garantisce comunque buone performance e una grande affidabilità.

Grazie alle offerte sull’e-commerce, il prezzo dei questo telefono scende sotto i 550 euro, un’occasione irripetibile, perfetta per chi è in cerca di uno smartphone affidabile e che non passa inosservato.

Nothing Phone (2): scheda tecnica

Nothing Phone (2) ha un display LTPO AMOLED da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e 1.600 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo (e del retro del device) un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Presente anche la certificazione SGS Low Blue Light per basse emissioni di luce blu molto dannosa per gli occhi.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che in questa offerta viene affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da un secondo sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 4.700 mAh con ricarica via cavo da 45 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa da 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Nothing OS e la promessa di tre anni di aggiornamenti di sistema.

Inoltre il Nothing Phone (2) è certificato IP54, ed è quindi resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Non manca, naturalmente, l’Interfaccia Glyph, l’ormai ben noto sistema di LED posteriori utile per avvertire l’utente delle notifiche in arrivo e totalmente personalizzabile.

Nothing Phone (2): l’offerta del Black Friday di Amazon

Per portare a casa il Nothing Phone (2) bisogna spendere 729 euro tuttavia, grazie alle offerte del Black Friday di Amazon si scende fino a 544,50 euro (-25%, – 184,50 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe convincere gli indecisi a passare ai prodotti a marchio Nothing.

