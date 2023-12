Echo Auto, l'offerta è strepitosa: oggi lo paghi la metà

Fonte foto: Amazon

In molti conoscono l’assistente vocale Alexa per le sue innumerevoli applicazioni nel mondo della domotica: ti aiuta a gestire da remoto gli elettrodomestici, l’impianto di illuminazione, il termostato, le telecamere di videosorveglianza e anche molto altro. In pochi però sanno che Alexa può anche essere usata in auto, sia per gestire alcune funzioni tipiche dell’abitacolo, sia per le stesse funzioni svolte in casa ma, appunto, a distanza, mentre guidiamo. Tutte queste funzioni le trovi all’interno di Echo Auto, il dispositivo che porta Alexa dentro le vetture e i veicoli commerciali.

Si tratta infatti di un dispositivo dalle dimensioni molto ridotte, facile da applicare in auto, dotato di 5 microfoni così da sentire la voce anche nel traffico, con lo stereo o il condizionatore acceso. Un utilissimo strumento per gestire le chiamate, i messaggi, la musica, le funzioni smart dell’auto e appunto quelle della casa, senza dover mai lasciare le mani dallo sterzo. La buona notizia di oggi è l’offerta disponibile per Natale: oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 50% e fai un super affare.

Amazon Echo Auto

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Echo Auto di seconda generazione: le caratteristiche

L’Echo Auto di seconda generazione è stato progettato per portare le funzionalità tipiche dell’assistente vocale Alexa su tutte le auto, anche quelle non di nuovissima generazione. Facile da montare, non richiede alcuna modifica, visto che prevede un semplice adesivo facile da staccare e che non lascia segni. Grazie ai 5 microfoni integrati, Alexa è in grado di sentirti nonostante la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Include un caricatore rapido per auto, per ricaricare il telefono in viaggio. Potrai quindi ascoltare la musica dalle tue piattaforme preferite col solo comando vocale, usando anche la modalità Follow Me Music per riavviare la riproduzione di file multimediali.

Potrai effettuare una telefonata o chiamare con la funzione Drop In su un dispositivo Echo presente in casa. Puoi anche ascoltare dei libri mentre guidi, grazie al servizio Audible di Amazon. Molto comodo poi il fatto che mentre sei in auto puoi gestire da remoto gli elettrodomestici smart presenti in casa, così da trovare il riscaldamento o il condizionatore acceso quando torni, accendere le luci o spegnerle.

Echo Auto seconda generazione: prezzo e offerte su Amazon

Un prezzo mini per un dispositivo ricco di funzionalità. Oggi trovi l’Echo Auto di seconda generazione in offerta con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico di 34,99€. Un vero affare da non farsi scappare se cerchi un dispositivo utile nella vita di tutti i giorni. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Inoltre, come per tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Amazon Echo Auto