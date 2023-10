Questo robot aspirapolvere è in offerta a metà prezzo: da prendere subito

Fonte foto: Ecovacs

Gli elettrodomestici per le pulizie domestiche hanno fatto passi da gigante, entrando così di diritto anche essi nel novero dei cosiddetti elettrodomestici "smart". Tra questi, non possono mancare le aspirapolveri, diventati dei veri e propri mini robot in grado di pulire efficacemente l’abitazione senza nessuno sforzo da parte nostra.. Come questo modello che presentiamo oggi in offerta: l’Ecovacs Deebot T9.

Stiamo parlando di un robot dotato di una grande potenza di aspirazione da 3000 PA, sensori di ultima generazione in grado di rilevare gli ostacoli e di muoversi liberamente all’interno delle stanze e con una batteria con un’autonomia di oltre due ore. Il tutto a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 57% che lo fa scendere al minimo storico e ti fa risparmiare 400€.

Ecovacs Deebot T9

Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9: le caratteristiche tecniche

Abbiamo accennato alla capacità di questo aspirapolvere di rilevare gli ostacoli. Ciò avviene grazie alla tecnologia TrueDetect 3D 2.0 di ultima generazione. Sempre in merito alla mappatura, questo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 consente di personalizzare le pulizie domestiche in base alle tueesigenze, grazie all’app ECOVACS HOME. Puoi impostare la pulizia come vuoi comodamente dallo smartphone. Questo dispositivo, grazie alla mappatura 3D, entra in ogni angolo della casa, anche il più irraggiungibil, e in ogni fessura. È ottimo anche per aspirare degli animali domestici. Oltre ai peli dei nostri amici a 4 zampe, il robot Deebot T9 è in grado anche di rimuovere i cattivi odori. Ciò avviene grazie a un deodorante per ambienti integrato. E questa è una vera chicca che non molti aspirapolveri hanno.

Oltre a tanta tecnologia però, troviamo anche molta potenza: spazza, aspira e passa lo straccio su qualsiasi tipo di pavimento con la sua funzione avanzata Ozmo pro. Molto potente, grazie alla sua potenza di aspirazione fino a 3000PA, combinate a robuste fibre di vetro che mantengono costante la potenza di aspirazione. La batteria dura oltre 2 ore di utilizzo dopo la ricarica, così potrai pulire casa senza preoccuparti che possa scaricarsi nel bel mezzo delle pulizie.

Ecovacs Deebot T9: offerte e sconto Amazon

Una delle migliori offerte del giorno. Oggi troviamo il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 in offerta a un prezzo di 299€, con uno sconto del 57% che permette di risparmiare quasi 400€ sul prezzo di listino. Uno sconto così non lo si era mai visto e lo fa diventare una vera e propria occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis

