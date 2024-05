Ecovacs Deebot X2 Omni, il robot hi-tech per le pulizie domestiche a un prezzo top

Fonte foto: Ecovacs

Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti non è sicuramente una decisione facile perché, nonostante gli enormi benefici dello scegliere un prodotto hi-tech per la pulizia domestica, i veri top di gamma hanno prezzi ancora parecchio alti.

Del resto di tratta di soluzioni estremamente tecnologiche che faranno dimenticare totalmente l’incombenza di dover pulire il pavimento di casa.

Per non avere rimpianti ed essere pienamente soddisfatti della propria decisione, però, bisogna puntare ai dispositivi di fascia alta, col rischio chiaramente di spendere di più ma con la consapevolezza di poter dormire sonni tranquilli.

Tra questi c’è sicuramente l’Ecovacs Deebot X2 Omni, un dispositivo estremamente efficiente che grazie alle offerte su Amazon può essere acquistato in super sconto a meno di 1.000 euro.

Ecovacs Deebot X2 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X2 Omni è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più apprezzato dai consumatori, e comprende l’unità robot per la pulizia degli ambienti domestici e la stazione di ricarica utile anche per lo svuotamento automatico del dispositivo.

La prima differenza che balza subito all’occhio rispetto ai precedenti dispositivi prodotti da Ecovacs è la forma del robot, che diventa squadrato in modo da raggiungere tutti i punti della casa, anche gli angoli.

Sotto all’unità c’è una spazzola rotante laterale più una a rullo che raccolgono polvere e sporco indirizzandoli verso la bocca di aspirazione centrale, che ha una potenza di 8.000 Pascal.

Presenti anche i due mop rotanti da utilizzare lavare i pavimenti che si sollevano in automatico fino a 1,5 cm così da non bagnare i tappeti in giro per casa ed eventuali superfici delicate.

Dentro il robot ci sono le classiche due vaschette di plastica per l’acqua pulita (180 ml) e per la raccolta dello sporco (420 ml).

Per quanto riguarda la navigazione all’interno degli ambienti domestici si utilizzano le tecnologie TrueMapping 3.0, Slam e AIVI 3D 2.0, sviluppate per creare una mappa tridimensionale molto dettagliata dell’ambiente e per muoversi in totale autonomia, riconoscendo eventuali ostacoli in tempo reale ed evitandoli.

Tramite l’applicazione Ecovacs Home è possibile gestire le varie funzionalità del robot con l’utente che ha anche la possibilità di controllare la casa da remoto, accedendo alla telecamera frontale. Il dispositivo, inoltre, può essere utilizzato anche tramite comandi vocali, grazie all’assistente YIKO 2.0 in dotazione.

La batteria ha una capacità 6.400 mAh con un’autonomia che, secondo le stime del produttore, può coprire una casa di 200 metri quadri.

Passando alla stazione di ricarica, al suo interno c’è una vaschetta di plastica (4 litri) per l’acqua pulita, una per l’acqua sporca derivante dal lavaggio dei mocio sul robot (3,5 litri) e il sacchetto usa e getta per la raccolta dello sporco (3 litri).

Non manca nemmeno un sistema di lavaggio dei mocio con acqua calda fino a 55°, una soluzione che garantisce una maggiore igeine. I moci, oltretutto, vengono anche asciugati con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori.

Ecovacs Deebot X2 Omni: l’offerta su Amazon

Ecovacs Deebot X2 Omni è uno dei prodotti per la pulizia degli ambienti domestici più avanzati del settore. Parliamo di un sistema estremamente efficiente che, in totale autonomia, permette di prendersi cura dell’igiene della propria abitazione.

Il prezzo di listino è di 1.399 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende a 999 euro (-29%, -400 euro) uno sconto molto interessante che potrebbe convincere gli indecisi a fare il grande passo verso questa tecnologia.

