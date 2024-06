Sconto esagerato sul condizionatore portatile Electrolux: prezzo crollato

Potente e versatile, si sposta facilmente per essere utilizzato in tutta casa. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima con lo sconto top di Amazon.

Comodità e versatilità senza dover rinunciare a nessuna delle funzionalità solitamente offerte dai climatizzatori a muro. I condizionatori portatili sono ciò che cercavi se quest’anno vuoi evitare di soffrire eccessivamente il caldo e allo stesso tempo non vuoi imbarcarti in lavori di installazione e muratura.

Elettrodomestici come il ChillFlex Pro di Electrolux garantiscono un’elevata potenza di raffrescamento e, allo stesso tempo, possono essere facilmente spostati tra una stanza e l’altra della propria abitazione senza che ci sia bisogno di acquistarne uno per ogni ambiente. Insomma, una soluzione efficiente ed economica che diventa imbattibile grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon. Comprandolo adesso potrai approfittare di un’offerta senza precedenti e risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo proposto dallo storico marchio scandinavo.

Condizionatore portatile Elecotrolux a prezzo mai visto: affare per tutti

Una promozione da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo, quella disponibile oggi sul ChillFlex Pro di Electrolux. Lo sconto del 47% garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al minimo storico: non lo troverai a un prezzo così basso da nessun altra parte.

Comprandolo adesso lo si paga 359,99 euro contro i 679,99 euro del listino, con un ribasso davvero difficile da perdere. Il condizionatore portatile in offerta su Amazon ti costa 320 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Electrolux EXP26U538HW ChillFlex Pro 10.5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Potente e silenzioso, l’Electrolux ChillFlex è dotato di una potenza di raffrescamento da 10500 BTU che gli consente di raffrescare velocemente ambienti di medie e grandi dimensioni in una manciata di minuti. Sarà sufficiente accenderlo e attendere qualche istante per notare giù una sensibile differenza di temperatura.

A questo si aggiunge anche la funzionalità "Riscaldamento", che rende il Chilllex Pro utile anche quando la colonnina di mercurio si abbassa pericolosamente verso lo 0 (o addirittura più in basso). Potrere accenderlo per riscaldare velocemente la stanza in cui vi trovate prima di accendere l’impianto di riscaldamento dell’abitazione.

Il sistema Self Evaporative System sfrutta una doppia ventola per raccogliere l’acqua di condensa e raffreddare l’evaporatore, così da migliorare l’efficienza e il funzionamento del condizionatore portatile stesso. L’utilizzo di gas R290, poi, riduce ulteriormente l’impatto ambientale del climatizzatore in offerta su Amazon.

Controllarlo sarà semplice e intuitivo sin dalla prima accensione. Potrai utilizzare sia il pannello posto nella parte alta dell’elettrodomestico, sia il telecomando a disposizione. Potrai controllarne le funzioni, accenderlo e spegnerlo o abbassare e alzare la temperatura di funzionamento ovunque tu sia, senza doverti alzare dalla sedia o dal divano.

