Sconto esagerato per il condizionatore portatile Electrolux: lo paghi pochissimo

Con l’estate ormai alle porte e le temperature destinate ad aumentare in maniera inesorabile nel giro di pochissimo tempo, gli italiani si troveranno a un dubbio a dir poco amletico: come evitare di soffrire troppo il caldo senza esser costretti a fare lavori di muratura e senza spendere migliaia di euro?

La risposta sta nei condizionatori portatili, capaci di garantire la stessa potenza di raffrescamento di quelli a muro senza che, però, sia necessario effettuare alcun lavoro di installazione e spendendo una cifra decisamente più abbordabile. Dispositivi come l’Electrolux Comfort 600, disponibile oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre, aiutano ad affrontare il caldo estivo con maggior tranquillità. E grazie alla promo di oggi lo paghi centinaia di euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore: un vero e proprio best-buy di categoria.

Offerta imperdibile per il condizionatore portatile Electrolux: sconto e prezzo finale

Sconto esagerato e prezzo mai così basso, per il condizionatore portatile dello storico marchio scandinavo. Il Comfort 600 di Electrolux è disponibile su Amazon al prezzo più basso del web grazie allo sconto del 48%. Grazie al ribasso risparmi oltre 330 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore: lo paghi 363,99 euro anziché 699,99 euro come da listino.

Electrolux Comfort 600 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Facilmente trasportabile da una stanza all’altra di casa grazie alle 4 rotelle e al kit di installazione a finestra, il Comfort 600 di Electrolux vi permetterà di trascorrere un’estate fresca e rilassata. La potenza di raffrescamento di 9000 BTU permette infatti di far scendere rapidamente la temperatura all’interno di stanze di medie dimensioni. E quando dovrete spostarvi dalla zona giorno alla zona notte vi basterà staccarlo dal kit e portarlo con voi.

Grazie alla connettività Wi-Fi, poi, potrete gestirlo comodamente a distanza dal vostro smartphone. Sarà sufficiente avviare la sincronizzazione con la rete Wi-Fi di casa (o dell’ufficio) in fase di installazione e scaricare l’app Electrolux sul vostro telefonino. In questo modo potrete accenderlo o spegnerlo e aumentare o diminuire la temperatura non solo quando vi trovate in un’altra stanza, ma anche quando non siete in casa. Una gestione semplice e intuitiva che vi permetterà di migliorare il comfort climatico in casa con un tocco sullo schermo dello smartphone.

L’utilizzo di gas refrigerante R290 riduce il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del condizionatore del 99,8% rispetto a quelli che utilizzano gas a maggior impatto. Un condizionatore portatile efficiente ed eco-sostenibile, quindi, che vi permetterà di rinfrescarvi nei giorni più caldi dell’estate strizzando l’occhiolino alla sostenibilità ambientale.

