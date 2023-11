Electrolux, questa è la friggitrice ad aria da comprare al Black Friday: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

L’elettrodomestico dell’anno. Stiamo parlando della friggitrice ad aria che anche in questo 2023 si conferma essere tra i dispositivi per la cucina più amati e desiderati degli italiani. E in momenti speciali come il Black Friday è normale che sia anche tra i più venduti. Di modelli in offerta ne trovi tantissimi, tutti con caratteristiche ben definite e speciali. Nella scelta della friggitrice ad aria da acquistare entrano in gioco aspetti differenti, ma bisogna tenere in considerazione anche il prezzo e lo sconto a cui la si trova. Per questo motivo, una delle migliori è sicuramente la Electrolux Create 5. Stiamo parlando di una friggitrice dal design compatto e con una potenza che permette di cucinare in poco tempo tantissime pietanze differenti.

Oltre a cuocere, è anche in grado di grigliare, arrostire o friggere verdure, carne e anche i dolci. Puoi preparare un pranzo completo risparmiando sia sull’olio sia sulla bolletta della corrente. A tutto questo devi aggiungere la super offerta di oggi: trovi la friggitrice ad aria Electrolux in offerta con uno sconto del 42% e al minimo storico. Costa meno di 70€ e fai un super affare. Inoltre, come per tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarla oggi e regalarla per Natale. Approfittane immediatamente.

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Electrolux Create 5: prezzo, sconto e offerta Black Friday Amazon

L’offerta che non ti aspetti e al momento perfetto. Per il Black Friday di Amazon trovi la friggitrice ad aria Electrolux Create 5 in offerta a un prezzo di 69,99€ con uno sconto di ben il 42%. Si tratta del minimo storico e del prezzo più basso di tutto il web. Un’offerta da cogliere al volo anche perché il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarla comodamente oggi e testarla con tutta calma, oppure regalarla per Natale. A te la scelta. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni.

Per completare l’acquisto basta premere sul banner qui in basso, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche, ti basta andare poco più in basso e leggere la nostra descrizione tecnica. Alla fine trovi un link per accedere alla pagina prodotto e acquistarla.

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

Electrolux Create 5: la scheda tecnica

Facile da usare e subito pronta all’utilizzo. Questa friggitrice ad aria Electrolux Create 5 è quella che fa al caso vostro se siete alla ricerca di un elettrodomestico che costa poco, ma che allo stesso tempo offre tante funzioni utili. Le dimensioni sono abbastanza compatte ed è perfetta se hai poco spazio: permette di cucinare pietanze per 2-3 persone.

È molto versatile e si adatta a tanti utilizzi differenti: puoi cucinare utilizzando il forno ventilato e la grande potenza, oppure grigliare o arrostire carne e verdure. Altra peculiarità è la possibilità di friggere patatine o qualsiasi altra pietanza utilizzando pochissimo olio in modo da cucinarle in modo sano. Essendo le dimensioni compatte, in poco tempo hai una frittura gustosa e consumi anche pochissima energia elettrica, risparmiando sulla bolletta della corrente.

La console frontale permette di scegliere la modalità di cottura, di impostare la temperatura (si va da un minimo di 80 gradi fino a un massimo di 200 gradi) e anche un timer. Facile anche da lavare: ogni componente amovibile può essere messo nella lavastoviglie o lavato a mano.

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5