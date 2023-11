Black Friday Amazon: le migliori offerte di oggi

Dalla mezzanotte del 17 novembre è partito il Black Friday di Amazon: dieci giorni di offerte e sconti (si conclude alle ore 23:59 del 27 novembre, il lunedì del Cyber Monday) con migliaia di prodotti al minimo storico e da acquistare subito. Il Black Friday è diventato oramai un evento molto atteso anche in Italia e solitamente lo si aspetta per cominciare ad acquistare i primi regali per il Natale. E quale miglior posto di Amazon che per l’occasione ha anche esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024? Per qualsiasi acquisto effettuato, hai tempo fino al primo mese del nuovo anno per restituirlo gratuitamente.

Noi di Libero Tecnologia seguiremo l’evento in diretta con il nostro live blog sul Canale Telegram, mentre in questo articolo abbiamo raccolto tutte le migliori offerte attive fin dal primo giorno. Come sempre abbiamo fatto una scrematura e abbiamo inserito solamente quei prodotti e quelle offerte veramente eccezionali e con un prezzo mai visto prima. In questa guida all’acquisto trovi un po’ di tutto: non mancano gli smartphone, sia i modelli top sia quelli alla portata di tutti e che costano poco più di 100€, gli smartwatch, gli smart TV, i prodotti per la smart home (ci sono tantissimi dispositivi Amazon in offerta al minimo storico) e anche gli elettrodomestici per la casa. Per ogni paragrafo trovi una breve descrizione dei prodotti e il banner per acquistarli su Amazon.

OFFERTE BLACK FRIDAY 2023

N.B. Il prezzo del banner potrebbe non essere aggiornato: cliccate sul link e aprite la pagina prodotto su Amazon per vedere il prezzo corretto. Questo vale per ogni prodotto presente in questa guida all’acquisto.

Black Friday Amazon 2023: i migliori smartphone top di gamma

Agli smartphone dedichiamo ben due paragrafi, dividendoli tra i modelli top e dal prezzo più elevato (da 500€ in su) e i modelli con un rapporto qualità-prezzo migliore. Una delle offerte più interessanti di questo Black Friday 2023 di Amazon riguarda sicuramente il Galaxy S23 Ultra. Il telefono premium di Samsung è protagonista di una promo da non lasciarsi scappare: la versione con ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna lo trovi con uno sconto del 34% su quello di listino e risparmi quasi 600€ (puoi anche dilazionare il pagamento a rate). Per chi vuole spendere un po’ meno c’è l’ottimo Galaxy S23+, anche lui in offerta al minimo storico e con uno sconto eccezionale. Tra gli smartphone "costosi" non si può non citare l’Oppo Find X5: lo trovi poco sotto i 500€, ma acquisti uno smartphone con un super comparto fotografico, un ottimo schermo e una batteria a lunga durata.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Oppo Find X5

Una delle sorprese di questo Black Friday riguarda Apple. Per l’occasione su Amazon trovi in offerta e al minimo storico l’ottimo iPhone 14. Sebbene sia uscito sul mercato da più di un anno, resta ancora oggi uno dei migliori telefoni. Grazie allo sconto del 20% il prezzo scende sotto i 700€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’ottima idea regalo in vista del Natale.

iPhone 14

Per chi vuole spendere un po’ di più, c’è anche in offerta l’iPhone 15. In questo caso lo sconto sfiora i 100€ rispetto il prezzo di listino, ma per Amazon si tratta sempre del minimo storico e per la prima volta lo trovi a meno di 900€. Anche in questo caso c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Per quanto riguarda lo smartphone, c’è poco da dire, si tratta semplicemente di uno dei migliori telefoni in circolazione e che rispetto allo scorso anno si è anche rinnovato, con un comparto fotografico completamente nuovo e ancora più performante.

iPhone 15

Black Friday 2023 Amazon: le migliori offerte per gli smartphone

Questo paragrafo lo dividiamo in due parti: nella prima trovi gli smartphone medio di gamma con un prezzo compreso tra i 200€ e i 500€, mentre nel secondo i telefoni entry level sotto i 200 euro (ci sono delle ottime occasioni anche per chi vuole spendere solo poco più di 100€).

Partiamo dai medio di gamma. In questa fascia di prezzo trovi le migliori promozioni di questo Black Friday. E partiamo forte con il Redmi Note 11 Pro Plus disponibile a meno di 200€ con uno sconto che sfiora il 50%. Senza troppi giri di parole: a questo prezzo è un’occasione unica da non farsi scappare. Schermo super fluido, ottimo processore e un comparto fotografico super completo. Un altro ottimo affare riguarda il Galaxy A54: lo smartphone top di Samsung lo trovi con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di una validissima alternativa ai vari Galaxy S23: costa molto meno e assicura prestazioni eccellenti e ha anche un’ottima fotocamera. Sulla stessa fascia di prezzo trovi l’Oppo Reno10 e l’Oppo Reno10 Pro. Due dispositivi con un design elegante e con ottime prestazioni, disponibili al Black Friday con sconti che fanno scendere il prezzo al minimo storico.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Galaxy A54

Oppo Reno10 Pro

Oppo Reno10

Per chi, invece, vuole spendere un po’ di meno non mancano le promo eccezionali. Anche in questa fascia di prezzo trovi uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e disponibile al minimo storico. Si tratta del Redmi Note 12 che solo per oggi paghi meno di 140€. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Una valida alternativa è il Redmi Note 11S: uscito nel 2022, ha dalla sua la fotocamera principale da 108MP. Altri due smartphone che costano poco più di 100€: il Moto e32s e l’Oppo A16s.

Redmi Note 12

Redmi Note 11S

Oppo A16s

Moto e32s

Amazon Black Friday 2023: i migliori smartwatch in offerta oggi

Gli smartwatch sono diventati uno dei prodotti tech più desiderati da grandi e piccini e il Black Friday è da sempre il momento migliore per acquistarli. Soprattutto oggi che trovi modelli da pochissimo usciti sul mercato a un prezzo eccezionale. A catturare subito l’occhio è il Galaxy Watch6: l’ultimo gioiellino di casa Samsung lo trovi con uno sconto che sfiora il 30% e fa scendere il prezzo al minimo storico: con uno sconto del genere è da comprare subito. Promo interessantissime anche per gli smartwatch Garmin, da sempre tra i più venduto su Amazon. oltre ai modelli "speciali" come il Garmin Fenix 7 o il Garmin Fenix 7X, orologi pensati per chi fa trekking e sport all’aperto.

Galaxy Watch 6 da 40mm

Galaxy Watch 6 da 44mm

Xiaomi Watch S1 Active

Garmin Instinct Solar

Garmin Instinct Solar

Garmin Fenix 7

Garmin Fenix 7x Solar

Per chi vuole uno smartwatch completo e da utilizzare anche nella vita di tutti i giorni, c’è in offerta il TicWatch Pro 5: design classico, ma con un’anima moderna grazie ai tanti sensori che ti permettono di controllare la salute e l’attività fisica. Grazie allo sconto del Black Friday è un vero affare. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il TicWatch Pro 3 Ultra realizzato con materiali super resistenti.

TicWatch Pro 5

TicWatch Pro 3 Ultra

Tra le sorprese di questo Black Friday ci sono loro: gli Apple Watch. Per l’evento Amazon trovi in offerta sia l’Apple Watch Ultra di prima generazione, con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico (un’occasione unica da non lasciarsi scappare) sia l’Apple Watch 8. Non sono gli ultimi modelli lanciati sul mercato, ma si tratta sempre di dispositivi di Cupertino e trovarli in offerta con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero non è una cosa di tutti i giorni.

Apple Watch Ultra

Apple Watch 8

Apple Watch 8 GPS + Cellular

Black Friday Amazon 2023: gli smart TV in offerta

Samsung, TCL, Hisense, LG solo per citarne alcuni. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smart TV, il momento è arrivato oggi. Su Amazon trovi tantissimi modelli per tutte le tasche. Si va da quelli più piccolini e anche più economici, fino ai modelli super top di gamma da più di 70 pollici e con tecnologie innovative che costano anche più di 2000€, ma con sconti che superano il 50%. Insomma, smart TV per tutti i gusti, ma che sono accomunati da due caratteristiche: minimo storico e ottimo rapporto qualità-prezzo. Nella lista che trovi qui in basso ne abbiamo selezionati un paio e li trovi raggruppati per fascia di prezzo, dai più economici ai più costosi.

Smart TV Samsung 43 pollici

Xiaomi F2 43 pollici

Hisense 43 pollici QLED

LG Nanocell 43 pollici

Smart TV Samsung 50 pollici

Smart TV Samsung 55 pollici

LG QNED 50 pollici

LG OLED Evo 42 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici 8K

Black Friday 2023 Amazon: PC portatili e tablet in offerta

Tablet e PC portatili sono diventati orami un oggetto comune nelle nostre abitazioni e quale miglior occasione di questo Black Friday per acquistarne uno. Amazon ci offre un’ampissima scelta e per tutte le tasche. Si va dai PC che costano poche centinaia di euro, fino ai modelli più performanti che possono costare anche più di 1000-1500 euro. Lo stesso discorso vale per i tablet: questi dispositivi sono diventati oramai il miglior compagno da divano per tantissime italiane e tantissimi italiani e in alcuni casi sono anche in grado di sostituire i computer. Come nel caso del nuovissimo Galaxy S9 Ultra, un tablet super prestazionale e con uno schermo molto grande. Collegando una tastiera e un mouse li trasformi velocemente in un dispositivo di lavoro. Nella lista qui in basso abbiamo raccolto alcune delle migliori promo attive in questi giorni di Black Friday.

Hp Chromebook 14

Hp Victus

Samsung GalaxyBook 3

Lenovo IdeaPad 5 Pro

LG Gram 16 pollici

Lenovo Tab M10 terza generazione

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S9

Black Friday 2023: le migliori cuffie wireless in offerta

Oltre a essere l’accessorio più utilizzato per lo smartphone, è anche uno dei regali più apprezzati da chi lo riceve. Di cosa stiamo parlando? Delle cuffie Bluetooth, un dispositivo oramai immancabile per tutti coloro che viaggiano e le utilizzano in abbinamento allo smartphone o al PC per ascoltare musica e podcast. Se sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie, le offerte del Black Friday fanno al caso tuo: trovi tantissimi modelli differenti e con sconti anche piuttosto interessanti. Riesci a risparmiare decine se non centinaia di euro e fai dei super affari. Ne abbiamo selezionate un paio, quelle con il rapporto qualità-prezzo migliore.

Sony WH-1000XM4

JBL Tune 500

Beats Solo 3

Beats Studio Buds

Sennheiser HD 599

Philips Fidelio

OPPO Enco Free2i

Amazon Black Friday: i migliori robot aspirapolvere

Non solo prodotti tech, ma anche elettrodomestici intelligenti per casa. Questo Black Friday di Amazon riserva tante sorprese anche tra gli apparecchi per la cucina e per la pulizia. In questo paragrafo trovi proprio gli elettrodomestici per la pulizia: stiamo parlando dei robot aspirapolvere, divenuti oramai una presenza fissa in tantissime abitazioni. Questi piccoli robot non solo raccolgono lo sporco, ma sono anche in grado di lavare il pavimento, tutto alla prima passata. Come per tutti i prodotti tech, anche per i robot aspirapolvere esistono diverse fasce di prezzo: si va dai più economici, fino ai modelli top di gamma in grado di mappare l’abitazione e dotati anche della base per lo svuotamento automatico. Gli sconti superano anche il 50% e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino.

Lefant M1

Lefant Robot

iRobot Roomba e5154

iRobot Roomba i7156

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

iRobot Braava Jet m6

Le migliori friggitrici ad aria in offerta al Black Friday 2023 di Amazon

Se c’è un elettrodomestico che in questi anni ha conquistato il cuore di tantissime persone, è sicuramente la friggitrice ad aria. In ogni grande evento Amazon è sempre tra i prodotti più acquistati e venduti e non a caso moltissime aziende si sono lanciate in questo settore e hanno prodotto tantissimi modelli, tutti con caratteristiche molto differenti tra di loro e anche con grandezze diverse. Ci sono le friggitrici ad aria un po’ più compatte per chi è single o vive con il proprio partner, e poi ci sono i modelli più grandi per preparare 4-5 pietanze contemporaneamente. Nella nostra selezioni trovi un po’ di tutto e una delle poche cose che le accomuna è il prezzo: con questi sconti non le hai mai viste.

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Philips Airfryer 3000 Serie L

Moulinex Dual Easy Fry

Cosori friggitrice ad aria

Russell Hobbs Friggitrice ad aria XL

Ninja friggitrice ad aria

ARDES – Friggitrice Ad Aria Calda Capacità 2 Litri

Black Friday 2023: i migliori prodotti Amazon

Concludiamo la nostra guida con le migliori offerte del Black Friday con tutti i prodotti Amazon. Per alcuni dei suoi device di punta, Amazon ha lanciato delle offerte anticipate e ve ne abbiamo parlato anche in questo articolo, mentre altre offerte sono partite alla mezzanotte del 17 novembre. Tra le offerte più interessanti, troviamo le nuovissime Fire TV Stick già disponibili al minimo storico e con uno sconto spaziale. Rispetto al modello precedente sono molto più performanti e assicurano prestazioni migliori. Se, invece, vuoi proteggere la tua abitazione, le telecamere Blink e i dispositivi Ring sono quelli che fanno per te. Gli sconti sono veramente eccezionali e grazie ai bundle risparmi ancora di più. Non fartene scappare nemmeno uno.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Echo Dot

Echo Pop

Blink Mini

Blink Outdoor

Blink Outdoor + Blink Mini

Blink Video Doorbell

Ring Intercom

Amazon Smart Plug

Echo Auto

Black Friday: le promo sui servizi Amazon

Come capita sempre in questo tipo di eventi, c’è anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con prova gratuita ai servizi Amazon più utilizzati e apprezzati. Per il Black Friday puoi approfittare di due mesi gratuiti per Audible, la piattaforma di Amazon con decine di audiolibri e podcast esclusivi, Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi, oppure Kindle Unlimited in prova gratuita per 2 mesi. Per iscriverti direttamente a una delle piattaforme, clicca sul link presente qui in basso.