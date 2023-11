Electrolux, sconto esagerato sull'impastatrice: va comprata subito

Fonte foto: Amazon

La passione per la panificazione e i dolci fatti in casa sembra scorrere nelle vene di tutti noi italiani. Per assecondarla, però, è necessario avere a disposizione strumenti adeguati che possano facilitarti la vita. Prodotti come l’impastatrice planetaria Electrolux Create 5 rientrano esattamente in questa categoria.

Pratica, capiente e facile da utilizzare, l’impastatrice dello storico marchio svedese è quella che fa al vostro caso se siete alla ricerca di un elettrodomestico che possa garantire prestazioni paragonabili a quelle di una planetaria professionale ma ad un prezzo decisamente più accessibile. La Electrolux Create 5 E5KM1-4BPT è infatti disponibile su Amazon uno sconto mai visto sulle pagine del portale di e-commerce per eccellenza. L’offerta top fa letteralmente crollare il prezzo a un livello bassissimo: comprandola oggi risparmi centinaia di euro.

Electrolux, impastatrice professionale a prezzo mai visto: sconto e prezzo mai visto

Mai così conveniente. La Electrolux Create 5 con cestello da 5 litri può essere acquistata su Amazon a un prezzo mai visto in precedenza. Merito delle offerte della settimana del Black Friday 2023 di Amazon, grazie alle quali potrai risparmiare centinaia di euro sul listino.

L’impastatrice planetaria è infatti disponibile con lo sconto esagerato del 59% rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore svedese. Il prezzo scende così a 139,99 euro contro i 319,99 euro del listino. I conti sono piuttosto semplici: acquistando adesso l’elettrodomestico scandinavo ti costa ben 180 euro in meno.

Electrolux E5KM1-4BPT Create 5: caratteristiche e funzionalità

Ampio cestello in acciaio inox da 5 litri, potente motore da 1.200 Watt e set di accessori completo. Grazie all’Electrolux Create 5, impasti dolci e salati e creme di ogni genere non avranno più segreti. Facile da utilizzare (e da pulire), l’impastatrice planetaria in offerta oggi su Amazon è perfetta per dare libero sfogo a ogni vostra fantasia culinaria.

Il cestello da 5 litri, infatti, ti permette di preparare impasti per torte e per pizze per famiglie e gruppi di amici anche molto ampi, fino a 7 o 8 persone. Tutto quello che dovrai fare sarà scegliere uno dei tre accessori da impasto disponibili (tra foglia, gancio e frusta), aggiungere gli ingredienti e scegliere uno dei 6 livelli di velocità disponibili. A questo punto non ti resta che aspettare che l’impasto si incordi o si amalgami e il gioco è fatto.

Grazie alla presa motore presente nella parte frontale (giusto sopra l’attacco per gli accessori, per intendersi), l’Electrolux Create 5 può trasformarsi in un robot da cucina a tutti gli effetti. Scegliendo tra i tanti accessori a disposizione – da acquistare separatamente – potrai utilizzare la potenza del motore per tritare carne, tirare pasta fresca e molto altro ancora.

