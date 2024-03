Electrolux, prezzo crollato per l'asciugatrice: minimo storico

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

Le asciugatrici sono diventate uno di quegli elettrodomestici a cui nessuno (o quasi) riesce più a rinunciare. D’inverno e nelle piovose giornate primaverili e autunnali sono un vero e proprio toccasana. Anche nelle giornate più calde, però, fanno il loro dovere, soprattutto nel caso in cui non si abbia un balcone o un terrazzo sul quale stendere il bucato (e non si vogliono stendini per casa).

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

E non è difficile capire come mai. Basta guardare alla scheda tecnica della Electrolux EDH4825TW per capire il perché. Con i suoi 8 kg di carico, i vari programmi di asciugatura e le varie tecnologie che impiega per preservare forme e colori dei tuoi capi, diventerà ben presto la tua principale alleata per gestire i capi sporchi in casa. E a un prezzo decisamente interessante: lo sconto top di oggi su Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare centinaia di euro rispetto al listino.

Asciugatrice Electrolux EDH4825TW carica frontale 8KG

Asciugatrice Electrolux a prezzo stracciato: promozione e offerta finale

Un’offerta da prendere al volo, quella disponibile oggi sull’asciugatrice top di gamma Electrolux. L’elettrodomestico del produttore scandinavo è infatti disponibile al minimo storico. Grazie allo sconto del 50% il prezzo passa da oltre 850 euro a 434,99 euro. Il calcolo è semplice: acquistando l’asìciugatrice Electrolux in questo istante risparmi più di 430 euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Asciugatrice Electrolux EDH4825TW carica frontale 8KG

Electrolux EDH4825TW scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un programma di asciugatura per ogni evenienza. Con la Electrolux EDH4825TW non dovrai preoccuparti della composizione dei tuoi lavaggi: l’asciugatrice in offerta su Amazon mette a disposizione una lunga lista di programmi di asciugatura capace di dare risposta a tutte le possibili necessità.

Grazie alla tecnologia SimpliCare, poi, è in grado di asciugare tutti i tuoi capi in maniera delicata ed efficiente. L’asciugatrice Electrolux in offerta oggi su Amazon è infatti dotata di una pompa di calore di ultima generazione che, non solo non stresserà le fibre dei capi con calore eccessivo, ma è anche "parca" sul fronte dei consumi di energia elettrica. Insomma, fa il suo lavoro senza pesare troppo sulla bolletta della corrente.

La manopola di controllo nella parte superiore, unita all’ampio display, permettono poi di controllarne funzionalità e programmi di asciugatura in maniera decisamente intuitiva. Sarà sufficiente ruotare la manopola per scegliere il programma preferito, mentre dal display sarà possibile selezionare le varie funzioni per adattare il processo alle nostre necessità Sarà possibile, ad esempio, scegliere di ritardare la partenza, o selezionare la funzione per rendere i capi èpiù morbidi a fine ciclo.

Asciugatrice Electrolux EDH4825TW carica frontale 8KG