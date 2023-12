Electrolux, la friggitrice ad aria in offerta con uno sconto super: offerta irrinunciabile

Fonte foto: Electrolux

Manca sempre meno a Natale e trovare il regalo giusto è sempre più difficile. I negozi fisici e i centri commerciali sono super affollati, molti prodotti sono terminati e trovare l’occasione giusta non è semplice. In casi del genere si può chiedere aiuto solamente ad Amazon. Il sito di e-commerce garantisce la consegna entro il 24 dicembre per molti prodotti, tra cui alcuni dei più richiesti in questo Natale. Uno di questi è la friggitrice ad aria Electrolux Explore 6, elettrodomestico per la cucina tra i più desiderati dell’anno. Un elettrodomestico che non è una semplice friggitrice, ma un dispositivo multifunzione che ti permette di cucinare, grigliare e cuocere tantissimi cibi differenti.

La friggitrice ad aria Electrolux oggi è anche disponibile con un super sconto del 33% che permette di risparmiare quasi 90 euro sul prezzo di listino. Un minimo storico eccezionale e perfetto in vista del Natale. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e presente nella pagina prodotto. Approfittane immediatamente.

Electrolux Explore 6: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo al minimo storico per la friggitrice ad aria Electrolux Explore 6. Oggi la trovi a un prezzo di 180,35 euro grazie allo sconto del 33%. Si tratta del miglior prezzo di sempre e di un’occasione unica. Infatti, oltre a risparmiare quasi 90 euro sul prezzo di listino, puoi anche dilazionare il pagamento in cinque rate da 36,07 euro al mese. La disponibilità è immediata e la spedizione avviene immediatamente. La consegna dovrebbe avvenire entro il 25 dicembre, ma prima di completare l’acquisto verificate attentamente la data. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Potete acquistarla oggi e regalarla per Natale senza avere il timore di non poterla rimandare indietro.

Electrolux Explore 6: la scheda tecnica

Tra le friggitrici ad aria della sua fascia di prezzo, la Electrolux Explore 6 è una delle migliori. I motivi sono semplici: ha dimensioni extra large che permettono di cucinare cibo per un’intera famiglia (il cestello può ospitare un pollo intero), offre tanti programmi di cottura e le parti amovibili sono facilmente lavabili.

Electrolux Explore 6 non è una semplice friggitrice ad aria, ma è un vero elettrodomestico per la cucina multifunzione. Non solo permette di cucinare e cuore tantissimi cibi differenti, ma puoi anche arrostire e grigliare carne e verdure. All’occorrenza puoi anche cuocere dei dolci grazie al cestello di grandi dimensioni. Grazie alla friggitrice Electrolux puoi cucinare in maniera più sana e utilizzando molto meno olio: grazie al flusso di aria calda il cibo sarà ugualmente croccante e molto più sano.

Puoi scegliere tra otto diversi programmi di cucina automatici. Li puoi selezionare facilmente dalla console di comando e impostare anche la temperatura. Tutte le parti amovibili possono essere lavate in lavastoviglie. Insomma, un ottimo elettrodomestico per la cucina da regalare per Natale.

