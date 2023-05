Electrolux, la friggitrice senza olio va comprata subito: prezzo imperdibile

La frittura senza olio è solo la punta dell’iceberg. Anche se i più li conoscono come friggitrici ad aria – nome tutt’altro che casuale, comunque – questi elettrodomestici possono essere impiegati per le tipologie di cotture più differenti, dalla grigliata fino alla panificazione.

Insomma, dispositivi versatili e completi, grazie ai quali potrete cucinare le vostre pietanze preferite con poco tempo e senza la minima fatica. Si prenda ad esempio la friggitrice ad aria Electrolux E6AF1-4ST, tra i modelli di spicco in un panorama sempre più affollato. Capiente e facile da utilizzare, è disponibile oggi su Amazon a un prezzo davvero eccezionale: lo sconto top del gigante del commercio elettronico fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre.

Electrolux Explore 6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di un cestello da 4 litri di capienza, la Electrolux Explore 6 è utilizzabile per cucinare pietanze per tutta la famiglia. Potrete tranquillamente preparare pranzi o cene fino a quattro commensali, in poco tempo e con il minimo impegno. Grazie agli 8 programmi di cottura preimpostati, tutto quello che dovrai fare sarà mettere gli ingredienti nel cestello, scegliere quello che più si adatta alle proprie necessità del momento e avviare la friggitrice: da qui in avanti penserà a tutto lei, impostando automanticamente la temperatura e il tempo di cottura.

Come detto inizialmente, la frittura senza olio (o quasi) è solamente una delle tante modalità che la Electrolux Explore 6 mette a disposizione. Potrete infatti utilizzarla come mini-forno per preparare dei dolci monoporzione per tutta la famiglia, oppure per realizzare grigliate pesce e arrosti di carne in casa senza timore del fumo e dei cattivi odori. Nel caso in cui abbiate poi delle necessità particolari, nessun problema: dall’intuitivo pannello touch frontale potrete selezionare modalità di cottura, durata e temperatura autonomamente e ottenere così il risultato desiderato.

Una volta terminato il pasto, nessun timore. Le parti rimovibili della Electrolux Explore 6 possono essere lavate in lavastoviglie senza che lo strato antiaderente ne risenta (ovviamente, dovrete attendere che si raffreddino). In questo modo sarete sicuri che tutto sia lavato e sgrassato alla perfezione, senza che dobbiate faticare minimamente per ottenere ottimi risultati.

Electrolux, la friggitrice ad aria non è mai stata così conveniente: sconto e prezzo finale

Nel caso in cui siate alla ricerca di una friggitrice ad aria, la Electrolux Explore 6 è tra quelle da non lasciarsi scappare. Sia per le caratteristiche tecniche e le funzionalità che abbiamo già visto, sia per l’offerta di oggi disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 39%, il prezzo scende al livello più basso fatto mai registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. La friggitrice senza olio Electrolux costa 109,00 euro, con un risparmio di 70 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

