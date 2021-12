Elite Storie Brevi 2: quando escono i nuovi episodi

L’attesa dei fan è finalmente finita. Su Netflix sarà presto interamente disponibile Elite Storie Brevi 2, ovvero la seconda raccolta di episodi speciali della serie tv spagnola Elite. Le prime quattro raccolte sono state distribuite sulla piattaforma di streaming tra il 14 e il 17 giugno 2021.

Elite, ideata da Carlos Montero e Dario Madrona, ha esordito nel 2018 su Netflix ed è tutt’ora in produzione. Al momento si contano quattro stagioni, l’ultima delle quali è uscita nel 2021, e oltre 30 episodi. Al centro della narrazione, ambientata in un prestigioso liceo privato spagnolo chiamato Las Encinas, ci sono le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti. Ogni stagione ruota attorno a un omicidio, un’aggressione o un altro crimine, e ripercorre gli avvenimenti che hanno portato al suo compimento. La serie tv affronta anche molte tematiche sociali come l’HIV, la tossicodipendenza, la sessualità, il razzismo e le disuguaglianze.

Di cosa parla Elite Storie Brevi 2

Le Storie Brevi di Elite sono puntate speciali che vanno ad ampliare e ad approfondire alcuni aspetti dei personaggi e della storia che sono già al centro dell’omonima serie tv spagnola. La visione di questi episodi permette inoltre di capire meglio alcuni punti della trama della quarta e della quinta stagione, di prossima uscita.

Lo scorso giugno sono state distribuite su Netflix le prime quattro raccolte, composte da tre episodi ciascuna, intitolate rispettivamente Guzmàn Caye Rebe, Nadia Guzmàn, Omar Ander Alexic e Carla Samuel.

Le prossime tre raccolte, in uscita a dicembre, si intitolano Phillipe Caye Felipe, Samuel Omar e Patrick. Anche in questo caso, ciascuna sarà composta da tre episodi. Nella prima raccolta tra i protagonisti c’è Cayetana, che con l’aiuto del nuovo amico Felipe sta cercando di superare la storia con l’ex fidanzato. Proprio mentre ci prova, però, il principe ritorna nella sua vita.

Nelle tre puntate che portano il loro nome, invece, vediamo Samuel che rischia di essere sfrattato dalla casa in cui è cresciuto e Omar che propone un’allettante idea per guadagnare un po’ di soldi. Gli ultimi tre episodi speciali raccontano invece del viaggio di Patrick in una baita nel bosco, durante le vacanze di Natale: l’esperienza si rivelerà inaspettata ma significativa.

A che ora esce Elite Storie Brevi 2

Le puntate speciali uscite a giugno sono ancora disponibili su Netflix, dunque, chi non le ha ancora viste fa bene a iniziare da queste. Le successive saranno invece distribuite sulla piattaforma di streaming a dicembre 2021, ma in giorni diversi.

Il primo racconto, intitolata Phillipe Caye Felipe, è uscito il 15 dicembre 2021. A cinque giorni di distanza, precisamente il 20 dicembre 2021, è il turno della seconda raccolta, dal titolo Samuel Omar. Infine Patrick, la terza e ultima raccolta, sarà visibile in streaming dal 23 dicembre 2021.

L’orario di uscita è sempre intorno alle 9 del mattino, ora italiana, che corrisponde alla mezzanotte della costa ovest degli Stati Uniti.