Emily in Paris, tutto pronto per la terza stagione

È tutto pronto per la terza stagione di Emily in Paris. Il trailer, distribuito da Netflix pochi giorni fa, dà un assaggio di che cosa gli spettatori vedranno nei nuovi episodi in arrivo sulla piattaforma di streaming entro la fine dell’anno.

Nella nuova stagione la protagonista interpretata da Lily Collins – che, come da manuale, continua a passeggiare (trasognata o trafelata) all’ombra della Torre Eiffel – si appresta a fare dei cambiamenti importanti nella sua vita. A partire dal look.

Cosa succede in Emily in Paris 3

Nel primo trailer della terza stagione, infatti, si vede Emily Cooper nel bagno di casa che, apparentemente sulla spinta di un’idea stravagante e improvvisa, si taglia la frangetta da sola. Sarà questa la nuova acconciatura sbarazzina della protagonista, dunque, che però diventa anche il gancio per parlare dell’eventualità di altri cambiamenti, in ambiti diversi della vita: l’amore, il lavoro, la città di residenza… Ne sembra consapevole la stessa Emily, che a un certo punto del trailer, in risposta a un innocente "Va tutto bene?", sbotta: «È soltanto una frangia! A volte la gente taglia i capelli anche se va tutto bene».

Ma è davvero così? Come sanno gli spettatori e le spettatrici della seconda stagione, in realtà Emily nelle nuove puntate sarà messa di fronte alla possibilità di enormi cambiamenti nella sua vita privata e lavorativa e ad alcune scelte importanti. La frangetta sarà forse lo specchio di altre rivoluzioni interiori? Per scoprirlo, non resta che aspettare l’uscita della terza stagione: per fortuna, non manca molto.

Emily in Paris: dove eravamo rimasti

Nelle prime due stagioni della serie creata da Darren Star, Emily Cooper è un’esperta di marketing che viene trasferita da New York a Parigi, dove si costruisce – non senza difficoltà – una carriera, nuove amicizie e vari amori. In particolare, due uomini le fanno battere il cuore: Gabriel, che nel frattempo ha una storia altalenante con la fidanzata Camille, e Alfie.

Pur frequentando quest’ultimo, Emily sa che la loro storia andrà avanti solo se si trasferirà con lui a Londra. Nella terza stagione a quanto pare la protagonista dovrà scegliere tra questi due uomini e la decisione, evidentemente, potrebbe avere importanti ripercussioni anche su altri aspetti della sua vita.

Il cast di Emily in Paris 3

Oltre a Lily Collins, il cast di Emily in Paris 3 include Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie), Bruno Gouery (Luc), Samuel Arnold (Julien) e Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie).

Quando esce Emily in Paris 3

La terza stagione di Emily in Paris esce su Netflix il 21 dicembre 2022.