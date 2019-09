Sai come fare una faccina allegra, una che manda un bacio o una triste con i caratteri della tua tastiera quando usi Facebook? In questa guida ti vogliamo spiegare proprio le combinazioni di caratteri da usare per creare le Emoticon Facebook mentre stai chattando con qualcuno. Le faccine di Facebook, infatti, si possono ottenere combinando insieme diversi caratteri. Con i nostri consigli potrai sorprendere tutti i tuoi amici con delle faccine per Facebook divertenti e originali.

Faccine Facebook classiche: combinazioni di caratteri

Partiamo dalle faccine Facebook che si possono fare con delle semplici combinazioni di caratteri. Ad esempio, per creare la faccina sorridente ti basta digitare i due punti e la parentesi aperta. Insomma, niente di complicato.

Ecco l’elenco dei caratteri da usare per ottenere le Emoticon Facebook:

🙂 faccina sorridente;

faccina sorridente; 😛 faccina che fa la linguaccia;

faccina che fa la linguaccia; 😀 faccina che ride;

faccina che ride; 3:) diavoletto sorridente;

diavoletto sorridente; O:) angioletto sorridente;

angioletto sorridente; ^_^ faccina sorridente con gli occhi chiusi;

faccina sorridente con gli occhi chiusi; 😉 faccina che fa l’occhiolino;

faccina che fa l’occhiolino; 😎 oppure B-) faccina con occhiali da sole;

oppure faccina con occhiali da sole; 8| oppure B| faccina sorridente con gli occhiali da sole;

oppure faccina sorridente con gli occhiali da sole; >:( faccina arrabbiata;

faccina arrabbiata; :* faccina che manda un bacio;

faccina che manda un bacio; 🙁 faccina imbronciata;

faccina imbronciata; :O faccina preoccupata;

faccina preoccupata; :/ faccina contrariata;

faccina contrariata; :’( faccina che piange;

faccina che piange; <3 cuore;

cuore; o.O oppure O.o faccina sorpresa;

oppure faccina sorpresa; >:O faccina arrabbiata e sorpresa;

faccina arrabbiata e sorpresa; :v Pac-Man;

Pac-Man; :3 faccina inorridita;

faccina inorridita; (y) mi piace;

mi piace; (^^^) squalo;

squalo; <(“) pinguino;

pinguino; :poop: cacchina.

Come fare faccine di Facebook più evolute

Parliamo ora delle faccine Fb più moderne, ovvero le emoji. Puoi usarle tranquillamente in chat, nei post e nei commenti. Però tieni presente che sono più facili da utilizzare su smartphone e tablet, piuttosto che da computer. Vediamo subito come si usano, a seconda dei diversi dispositivi. Se hai un dispositivo Android, ti basta accedere a Google Play Store e scaricare la Tastiera Kika Emoji Pro + GIF, che è gratuita.

Se, invece, hai un dispositivo Apple, vai nella sezione Impostazioni di iOS, seleziona la voce Generali, fai prima tap su Tastiera e poi su Tastiere dal menu che si apre. Quindi premi su Aggiungi nuova tastiera e infine su Emoji. Da PC, invece, l’utilizzo delle emoji è più complicato, in quanto il supporto ufficiale è disponibile solo con le ultime versioni di Windows e OS X.

Faccine Facebook personalizzate

Per rendere i tuoi messaggi ancora più originali, puoi creare anche delle faccine di Facebook personalizzate. Ad esempio, se vuoi usare come emoticon la foto che hai sul tuo profilo, ti basta inserire l’username che hai impostato per il tuo profilo e scriverla nella chat in questo modo: https://www.facebook.com/username. Così, avrai la tua faccina personalizzata.

Ora che sai quali combinazioni di caratteri utilizzare per creare le Emoticon Facebook, puoi comunicare con tutti i tuoi amici ed esprimere i tuoi sentimenti e le tue emozioni con le diverse faccine. Ti auguriamo buon divertimento e ti salutiamo naturalmente con un Emoticon Facebook, quello della faccina sorridente 🙂