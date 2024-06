Cosa sono i Bitmoji e come si fanno su Android

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui Bitmoji: cosa sono, come si creano e come si utilizzano su smartphone Android

I Bitmoji sono degli avatar digitali creati a partire da un selfie. Si tratta di un sistema sviluppato da Snap, l’azienda alle spalle di Snapchat, e utilizzabile anche su altre applicazioni. Per creare un Bitmoji con Android basta affidarsi all’applicazione ufficiale e seguire una procedura guidata. Completata la creazione, gli avatar digitali saranno sempre personalizzabili e modificali e potranno essere utilizzati anche su iPhone, semplicemente utilizzando lo stesso account.

Vediamo, quindi, come funzionano e come creare i Bitmoji.

Cosa sono i Bitmoji

Un Bitmoji è una emoji personale che gli utenti possono creare, facilmente, per trasformare un selfie in un set di emoji da utilizzare nelle chat. Si tratta di un modo semplice per personalizzare e rendere davvero uniche le proprie chat. Anche se sono stati creati da Snap, l’azienda che gestisce la popolare applicazione Snapchat, i Bitmoji sono utilizzabili anche con altre applicazioni di messaggistica.

Su smartphone Android, ad esempio, possono integrarsi nella tastiera e, quindi, essere richiamati in pochi tocchi, durante le conversazioni. Tramite l’applicazione ufficiale, inoltre, è possibile creare degli accessori con il proprio Bimoji e, quindi, acquistare maglie e felpe, borse, zaini, borracce e molti altri prodotti “personalizzati” con l’immagine del proprio avatar digitale. Basta accedere al Bitmoji Store per sfruttare questa funzionalità.

Come creare un Bitmoji

Per creare e usare un Bitmoji su Android è sufficiente scaricare l’app Bitmoji dal Google Play Store e, terminata l’installazione, creare un account, scegliendo l’opzione Crea un avatar. A questo punto, è sufficiente seguire una procedura guidata: la prima cosa da fare è scattarsi un selfie.

L’app, in pochi secondi, trasformerà il selfie in un avatar digitale, completamente personalizzabile. L’utente potrà modificare questo avatar con vari strumenti, sfruttando un’interfaccia intuitiva. Al termine dell’operazione, basterà premere su Salva e poi su Attiva la tastiera, in modo da poter inserire facilmente i Bitmoji in tutte le chat del proprio telefono, a prescindere dall’applicazione.

Chi usa Snapchat può collegare il proprio Bitmoji all’account di Snapchat: per effettuare questo collegamento basta accedere all’app Bitmoji, premere sull’icona delle Impostazioni in alto a destra e poi selezionare Collega a Snapchat. Andando in I miei dati sarà possibile, invece, cancellare l’attuale Bitmoji e, eventualmente, crearne uno nuovo.

Il Bitmoji creato tramite l’app per Android sarà poi utilizzabile anche su iPhone. Basterà scaricare l’app e effettuare il login con l’account creato in precedenza. C’è anche un’estensione ufficiale per Google Chrome che consente di utilizzare il Bitmoji anche nelle chat via browser. In qualsiasi momento, è possibile personalizzarlo e modificarlo, adattandolo ai propri gusti.