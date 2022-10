Enola Holmes 2: tutte le novità

Ottime notizie per gli abbonati a Netflix: ormai non manca molto all’uscita di Enola Holmes 2, film in cui Millie Bobby Brown – che nella serie Stranger Things interpreta la protagonista, Undici – torna a vestire i panni di una giovanissima detective alle prese con i suoi primi casi.

Il primo film, uscito nel 2020 e diretto da Harry Bradbeer, ha riscosso un certo successo e il secondo capitolo cinematografico punta a ripetere l’ottimo risultato, sempre con la regia di Bradbeer e la sceneggiatura firmata da Jack Thorne.

Di cosa parla Enola Holmes

Il film del 2020, intitolato appunto Enola Holmes, è l’adattamento cinematografico del romanzo Il caso del marchese scomparso (The Case of the Missing Marquess è il titolo originale) di Nancy Springer. Il volume fa parte della serie letteraria The Enola Holmes Mysteries. Nei libri, e anche nei film, la protagonista della storia è la sorella minore di Sherlock Holmes, Enola, che ha 16 anni.

Già il giorno dopo l’uscita del primo film sia il regista sia la protagonista Millie Bobby Brown si erano detti disponibili a proseguire con un sequel, che è stato effettivamente confermato nel 2021. Anche questo secondo film, Enola Holmes 2, è basato sui libri di Nancy Springer. Il soggetto è firmato dal regista Harry Bradbeer e dallo sceneggiatore Jack Thorne, mentre la produzione è di Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Millie Bobby Brown e Robert Brown. Joshua Grode, Michael Dreyer, Paige Brown, Jane Houston, Harry Bradbeer e Jack Thorne sono i produttori esecutivi.

La trama di Enola Holmes 2

Nel secondo capitolo cinematografico, la giovane Enola Holmes è ancora galvanizzata dal successo del suo primo caso risolto e decide quindi di seguire le orme del più famoso fratello Sherlock Holmes aprendo una sua agenzia investigativa.

Come presto scoprirà la protagonista, però, la vita da detective a contratto non è facile come sembra e ci sono molte questioni (economiche e non solo) di cui occuparsi. Enola sta quasi per chiudere bottega, quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. La giovane detective indaga tra fabbriche e auditorium londinesi all’alta società, ma si accorge che il caso è più complesso del previsto e per risolverlo chiede l’aiuto degli amici e anche del fratello.

Il cast di Enola Holmes 2

Oltre alla già citata Millie Bobby Brown, nel cast torna Henry Cavill nei panni di Sherlock. Ci sono poi David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster ed Helena Bonham Carter.

Quando esce Enola Holmes 2

Il film Enola Holmes 2 sarà disponibile su Netflix dal 4 novembre 2022.