Euphoria: ci sarà la terza stagione?

La seconda stagione di Euphoria è andata in onda su Sky Atlantic e si è conclusa lo scorso 7 marzo, confermando il successo e gli apprezzamenti di pubblico e critica già ottenuti con la prima stagione. Per la gioia dei fan della serie che ha per protagonista Zendaya, la storia avrà presto un seguito.

La notizia è infatti già ufficiale: Euphoria tornerà con la terza stagione. Non è di certo un annuncio che stupisce, dal momento che la serie di Sam Levinson è a oggi il prodotto targato HBO di maggiore successo dopo Game of Thrones, ovvero Il trono di spade. Il tema principale di Euphoria è l’adolescenza, che però, a differenza di altri prodotti televisivi che in passato hanno trattato lo stesso argomento, è affrontata indagandone soprattutto gli aspetti più dolorosi e difficili: la sofferenza, la salute mentale, il sesso, la dipendenza, la paura, la violenza, le dinamiche di gruppo e gli abusi.

Cosa sappiamo di Euphoria 3

Tra la prima e la seconda stagione di Euphoria sono passati circa tre anni. Sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale (e nemmeno indicativa) per l’uscita della terza stagione, è possibile che i tempi saranno quasi altrettanto lunghi.

A quanto pare, infatti, le riprese di Euphoria 3 inizieranno solo quando Zendaya, che ha il ruolo della protagonista (e che per la sua interpretazione nella serie ha anche vinto un Emmy), avrà finito di girare il sequel di Dune. Stando a quanto annunciato nell’ottobre 2021, ovvero quando è stato dato il via libera al secondo capitolo del film, l’uscita della pellicola è stata fissata per il 2023.

Se tutto procede secondo i piani e senza ritardi, quindi, è possibile che Zendaya finisca di girare Dune 2 nel corso di quest’anno e possa poi spostarsi sul set di Euphoria 3, che a questo punto potrebbe uscire entro la fine del 2023 o all’inizio del 2024.

La trama: di cosa parlerà Euphoria 3

Riguardo alla trama di Euphoria 3, non ci sono anticipazioni ufficiali, ma chiaramente è possibile fare delle deduzioni in base al finale della seconda stagione, che ha lasciato diversi filoni narrativi in divenire.

Probabilmente nel terzo capitolo della serie tv scopriremo se Rue riuscirà davvero a rimanere pulita o se dovrà affrontare delle ricadute, e anche se la storia con Jules avrà un seguito. I sensi di colpa e il dolore per la morte del fratello saranno il cuore dello sviluppo del personaggio di Fez. Un altro tema che potrà essere approfondito, poi, è l’arresto del padre di Nate, che ha consegnato alla polizia una chiavetta USB che testimonia i rapporti dell’uomo con delle minorenni.