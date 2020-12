Euphoria: di cosa parlano e dove vedere le puntate speciali

Il periodo natalizio è quello caratterizzato dai doni e le sorprese inaspettate: per fare un omaggio al numeroso pubblico, la produzione della serie tv Euphoria ha deciso di mandare in onda due puntate speciali, che faranno da “ponte” tra la prima e la seconda stagione.

Lo show è stato trasmesso in anteprima mondiale nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2020 alle ore 3:00 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, ma naturalmente, proprio a causa dell’orario, molti italiani se lo sono perso. Ma niente paura: oggi ci sarà la replica anche nel nostro Paese. La prima puntata speciale sarà quindi disponibile sia nei canali di Sky sia nella piattaforma in streaming. Euphoria è una delle serie rivelazione di quest’anno, è un ritratto spietato della Generazione Z e ha avuto successo anche e soprattutto per la presenza di Zendaya nel ruolo di protagonista.

Euphoria: di cosa parleranno le puntate speciali

Euphoria è una delle serie tv teen drama più seguite degli ultimi anni. Lo speciale si intitola “Trouble Don’t Last Always“, ed è il primo di due episodi che anticiperanno l’inizio della seconda stagione, previsto per il 2021. La puntata è scritta e diretta dal creatore della serie Sam Levinson.

Euphoria racconta la storia di Rue, un’adolescente che quotidianamente combatte la sua dipendenza dalla droga. I temi della serie sono forti, si parla anche di bullismo e disturbi alimentari e si affrontano tematiche legate all’identità di genere.

L’episodio speciale affronterà ancora una volta i drammi di Rue, che dopo essere stata lasciata da Jules vive una ricaduta. La vedremo trascorrere il giorno di Natale in modo particolare, alle prese con i suoi problemi, i suoi demoni e le sue emozioni.

Cast Euphoria: chi saranno gli attori dello speciale

Zendaya anche nelle puntate speciali sarà la protagonista assoluta. L’attrice protagonista di Euphoria, per la sua interpretazione nel 2020 ha ottenuto un Emmy Award come migliore attrice protagonista. A 24 anni è stata la più giovane vincitrice della categoria della storia degli Emmy.

Accanto a lei vedremo anche Colman Domingo (che ha già lavorato alla serie Fear the Walking Dead), ed è apparso nella prima stagione e Hunter Schafer nei panni di Jules.

Episodio speciale Euphoria: dove e quando guardarlo

L’episodio speciale è andato in onda nella notte tra il 6 e il 7 dicembre, ma verrà trasmesso anche il 7 dicembre alle 23:00 su Sky Atlantic e Now Tv.

Now Tv è la piattaforma di streaming di Sky e consente di guardare film, serie tv, ma anche competizioni sportive e programmi appartenenti al palinsesto dei canali on demand. È possibile abbonarsi in modo facile e veloce, è sufficiente una connessione internet di almeno 2.5 Mbps. Rappresenta una delle valide alternative al panorama delle piattaforme online, accanto ad altri sevizi come Netflix o Amazon Prime Video.