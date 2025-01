Occhi all'insù per godersi le piogge di meteore, che anche nel 2025 sono pronte a dare spettacolo: tutte le date da segnare in calendario.

Fonte foto: 123RF

Dopo un 2024 che ci ha dato parecchie soddisfazioni in quanto a eventi astronomici, quest’anno si preannuncia altrettanto interessante. Il 2025 è già iniziato alla grande, con il primo sciame meteorico – quello delle Quadrantidi – che ha raggiunto il picco nella mattina del 3 gennaio. Ma ovviamente non si tratta dell’unico e, già a partire dal mese di aprile, si potranno osservare altre piogge di meteore (nei relativi picchi).

Liridi, 21-22 aprile

Dopo lo sciame meteorico delle Quadrantidi, il primo dell’anno, ad aprile è la volta delle Liridi. Si tratta di uno sciame ad attività medio-intensa, il cui radiante è appunto nella costellazione della Lira (da cui il nome) e che generalmente conta 18 meteore all’ora. Il picco è previsto tra il 21 e il 22 aprile dopo le 22:30.

Eta Acquaridi, 5-6 maggio

A maggio è la volta delle Eta Acquaridi, pioggia di meteoriti che arriva anche a 30 stelle cadenti all’ora. Originano dalla costellazione dell’Acquario e, con la Luna che tramonta dopo mezzanotte, al suo picco il cielo sarà completamente scuro. Meglio osservarle alle prime luci dell’alba!

Delta Acquaridi del Sud, 30-31 luglio

Altro sciame meteorico è quello delle Delta Acquaridi del Sud, il cui picco è previsto per il 30-31 luglio. Ben visibile dall’emisfero australe, le sue meteore sono “deboli” e non facilmente individuabili a differenza di altre piogge. Il miglior momento per vederle? Intorno alle 2 del mattino.

Perseidi, 11-12 agosto

Le Perseidi non hanno bisogno di presentazioni: ogni anno in tantissimi non aspettano altro che godersi lo spettacolo della “notte di San Lorenzo“, che poi è esattamente il momento in cui lo sciame meteorico raggiunge il suo picco. Quest’anno c’è solo un piccolo “problema”: arrivando dopo la Luna piena, la visibilità sarà parecchio ridotta. Meglio osservarle all’alba!

Orionidi, 20-21 ottobre

A ottobre è la volta dello sciame meteorico delle Orionidi, che non sempre raggiungono un picco ragguardevole. Quest’anno, secondo le previsioni, tra il 20 e il 21 ottobre le condizioni di osservazione saranno ideali e la pioggia di meteore raggiungerà il suo picco nella notte di Luna piena.

Tauridi, 3 novembre

Nel mese di novembre la Terra attraversa lo sciame delle Tauridi e il prossimo “incontro” è previsto per circa una settimana, con picco il 3 novembre. Meteoriti brillanti la cui visione sarà ostacolata dalla luminosa Luna piena del 5 novembre.

Leonidi, 17-18 novembre

Tra le piogge di meteore più spettacolari c’è senza dubbio quella delle Leonidi, che nel 2025 raggiungeranno il loro picco tra il 17 e il 18 novembre. Ottime notizie per gli osservatori: sono tre giorni prima della Luna nuova, dunque le condizioni di luminosità saranno ideali per godersi lo spettacolo. Il picco è previsto all’alba.

Geminidi, 13-14 dicembre

Dicembre è il mese dello sciame meteorico delle Geminidi, anche questo tra i più attesi e spettacolari. Con le sue meteore luminose e molto ben visibili, il picco di questa pioggia di meteore è previsto tra il 13 e il 14 dicembre e si può osservare già a partire dal tramonto, senza attendere notte fonda.

Ursidi, 22-23 dicembre

Il calendario delle piogge di meteore del 2025 si chiude con le Ursidi, sciame minore che ogni anno raggiunge il suo picco a ridosso del solstizio d’inverno. Per osservarlo, meglio scegliere la notte tra il 22 e il 23 dicembre.