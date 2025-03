Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La Luna piena di aprile è nota come la Luna rosa. Un fenomeno decisamente intrigante, soprattutto per i comuni amatori dell’astrologia o, semplicemente, per chi intende godersi una passeggiata serale/notturna. Di seguito tutti i dettagli per poter ammirare al meglio questo fenomeno, comprendendone tutti gli aspetti.

Quando vedere la Luna rosa

Ad aprile la Luna rosa avverrà nella costellazione della Vergine. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 13 aprile. Si parla di una Luna rosa speciale, avendo Spica (la stella più brillante della Vergine) come punto vicino più luminoso. Al tempo stesso, però, occorre precisare come tale fenomeno determini la data di Pasqua 2025.

Per quanto riguarda l’orario, domenica 13 aprile dovrete alzare lo sguardo alle 00:22. Ecco quando la Luna formerà un angolo di 180° di longitudine celeste col Sole. Al netto del fatto che le indicazioni temporali evidenzino il momento migliore per l’osservazione, va detto che sulla Terra la Luna sembrerà piena quasi un giorno prima e per un po’ in seguito. Nello specifico, guardando al mese di aprile, ecco date e orari delle varie fasi lunari da segnare:

5 aprile, 2:15 – Primo Quarto di Luna;

13 aprile, 00:22 – Luna Piena;

21 aprile, 01:35 – Ultimo Quarto di Luna;

27 aprile, 19:31 – Luna Nuova.

Luna Piena di aprile

In alcuni casi possiamo vedere la Luna Piena di aprile in Bilancia. Si tratta però di un’eventualità poco frequente, che si concretizza unicamente quando la fase piena cade esattamente sul finire del mese. Per capire come sia ben distante dall’essere la norma, la prossima volta che accadrà sarà nel 2037.

Statistiche alla mano, dunque, possiamo dire che la Luna rosa di aprile in Vergine sia la regola. Vicino alla Luna avremo Spica, ovvero la 16esima stella più luminosa nel nostro cielo notturno. È però la più brillante della Vergine, come detto.

Non risulterà un compito facilissimo individuarla, va detto. Nonostante quanto appena detto, infatti, un’area ad alto tasso di inquinamento luminoso potrebbe renderla “invisibile” dalla nostra prospettiva.

Perché si chiama Luna rosa

È naturale chiedersi il motivo di tale denominazione. Soprattutto, però, ci si interroga ovviamente sulla possibile correlazione tra nome e osservazione. La Luna sarà davvero rosa? Purtroppo non c’è alcuna correlazione con la colorazione apparente del nostro satellite naturale.

Il nome è stato scelto, non in tempi recenti, per il riferimento al colore dei floghi. Si tratta di una delle prime piante a fiorire in questo periodo dell’anno, al netto del cambiamento climatico che stravolge le tempistiche naturali. Se volete ammirare qualcosa di rosa e godere di una nottata romantica, dunque, sarà meglio cimentarsi in una passeggiata al chiaro di luna, in un’area nota per lo sbocciare di queste caratteristiche piante.

Precisiamo, infine, come quella di Luna rosa non sia l’unica denominazione sfruttata per il satellite in questa particolare fase dell’anno. Ecco le altre ben note:

Luna della peonia – Cinese;

Luna della crescita – Celtico;

Luna dei fiori – Cherokee;

Luna del raccolto o Luna del cacciatore – Emisfero Sud.

La data di Pasqua 2025

Abbiamo detto come la Luna rosa sarà speciale, perché determinerà la data di Pasqua 2025. È la prima Luna Piena dopo l’equinozio di marzo, che è caduto il 20 marzo quest’anno. Secondo la norma tradizionale, le chiese cristiane occidentali celebrano la Pasqua la prima domenica successiva alla Luna Piena Pasquale. Ecco perché quest’anno la festività si celebrerà il 20 aprile.