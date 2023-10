Everybody Loves Diamonds: una clip in esclusiva

È da pochi giorni disponibile su Prime Video la nuova serie Everybody Loves Diamonds. Ispirata al famoso Colpo di Anversa del 2003, che all’epoca fu definito dai media internazionali il più grande furto di diamanti al mondo, la serie Amazon Original segue le vicende di un improbabile gruppo di ladri, capeggiati dal geniale Leonardo Notarbartolo, che riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose del valore complessivo di milioni di dollari.

Everybody Loves Diamonds: la trama

Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli e prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle. La trama, che è di genere heist ma con risvolti da commedia, è scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

Nel primo episodio di Everybody Loves Diamonds, che si intitola "Un piano quasi perfetto", si scopre che l’invalicabile Diamond Center di Anversa è stato svaligiato. È il 15 febbraio 2003 e nei telegiornali non si parla d’altro. I vertici del Diamond Center sono in subbuglio e il capo della Diamond Police, Albert Mertens, deve scoprire al più presto chi è il responsabile di un furto tanto ardito.

Intanto, i clienti in fila davanti all’edificio vogliono sapere se anche la loro cassetta è stata violata: tra loro c’è Leonardo Notarbartolo, un modesto gioielliere italiano dall’aria innocente. Quello che Notarbartolo ancora non sa, però, è di essere già stato collegato a quello che è ormai considerato il più grande furto del secolo.

Nel secondo episodio della serie, che si intitola "Il cavallo di Troia", ritroviamo Notarbartolo in cella. Chi è in realtà questo gioielliere? E come è riuscito a mettere a segno il furto di diamanti? Ex assistente di un grosso commerciante di diamanti ebreo, quando Notarbartolo ha iniziano a ideare un colpo così visionario si è rivolto a persone che considerava fidate: Ghigo, esperto di antifurti e amico di vecchia data; Sandra, maga delle serrature; e Alberto, il suo fratellastro hacker. Una banda perfetta, insomma, e anche il colpo alla fine ha effettivamente successo. Ma allora chi è stato a tradire Leonardo e perché?

Il cast di Everybody Loves Diamonds

Nel cast di Everybody Loves Diamonds ci sono Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell. Nel cast internazionale ci sono anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.

Il protagonista Leonardo Notarbartolo è invece interpretato da Kim Rossi Stuart, qui in una clip in esclusiva tratta dalla serie.

Come vedere Everybody Loves Diamonds in streaming

La serie Everybody Loves Diamonds è composta da otto episodi ed è disponibile dal 13 ottobre 2023 in esclusiva su Prime Video.