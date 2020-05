Facebook chiude improvvisamente Instagram Lite

Il gruppo Facebook fa una brutta sorpresa ai suoi utenti con dispositivi poco performanti: Instagram Lite non esiste più, è stato rimosso dal Play Store e non è più supportato ufficialmente dallo sviluppatore. Se si vuole continuare ad accedere a Instagram, quindi, bisogna installare l’app tradizionale.

Come tutte le versioni Lite delle app di Facebook, anche Instagram Lite era stata lanciata (nel 2018), per permettere anche a chi non ha uno smartphone molto potente di collegarsi al social delle immagini e usare il proprio profilo Instagram da app. Le app “lite”, infatti, sono app molto più leggere di quelle tradizionali, che occupano molta meno memoria sullo smartphone e mettono molto meno sotto torchio il processore. L’altro lato della medaglia, di solito, è una grafica più essenziale e la mancanza di qualche funzionalità. Le app lite, poi, vengono aggiornate separatamente e quindi ci vuole del tempo prima che integrino le ultime funzionalità disponibili sulle app principali. Ma a molti utenti, nonostante tutti questi limiti, vanno benissimo lo stesso.

Instagram Lite addio: nessun preavviso

La cosa che ha dato molto fastidio agli utenti di Instagram Lite è che Facebook non li ha minimamente avvertiti del fatto che stava per ritirare l’applicazione. Semplicemente, da un momento all’altro, a partire da ieri l’app non c’è più sul Play Store e chi l’ha già installata precedentemente appena la apre visualizza un messaggio: “Instagram Lite non è più supportato. Puoi iniziare a usare la versione più recente di Instagram“. Alla base di questa decisione, molto probabilmente, c’è il numero di utenti di Instagram Lite: un milione. Non poco, certamente, ma briciole rispetto ai numeri complessivi del social: 1 miliardo di utenti attivi mensili, 500 milioni dei quali usano il social tutti i giorni.

Instagram Lite: le alternative

I numeri appena descritti racchiudono tutti i tipi di utilizzo di Instagram, che sono (erano) tre: l’app Instagram Lite, l’app Instagram classica e il sito di Instagram, raggiungibile con un normale browser Web. Questi ultimi due sono gli unici modi rimasti per accedere a Instagram. Se il nostro smartphone è troppo lento per l’app ufficiale, che è bella pesante, allora ci conviene usare Instagram dal browser Web. Non è comodissimo, ma funziona. E possiamo anche creare una scorciatoia sulla Home del nostro cellulare per accedervi al volo, come se fosse un’app.