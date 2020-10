Facebook Gaming: la nuova app per giocare gratis online

Facebook entra nel mondo del cloud gaming e lancia una nuova app per giocare gratuitamente online. Non ci sarà bisogno di scaricare giochi o comprare console e controller: con Facebook Gaming basterà uno smartphone o un mouse per divertirsi coi videogame, oppure seguire i consigli dei propri streamer preferiti.

Sono oltre 380 milioni gli utenti che ogni giorno giocano ai videogame sul social network di Mark Zuckerberg, ma ora Facebook rilancia introducendo anche titoli nella modalità free-to-play su cloud. La versione Beta è disponibile negli Stati Uniti, ma Facebook ha sottolineato che non si tratterà di un servizio di cloud gaming separato, come Stadia di Google o PlayStation Now di Sony. L’app è disponibile sia per i dispositivi Android che per chi gioca dalla versione desktop per PC, ma non per i device iOS, che pagano il recente braccio di ferro tra Facebook ed Apple per la gestione delle transizioni monetarie del social senza passare dall’App Store.

Facebook Gaming, come funziona

Il nuovo servizio Facebook Gaming si aggiunge alla piattaforma di giochi in HTML 5 già esistente sul social e a cui accedono ogni giorno centinaia di milioni di utenti. Dopo aver scaricato l’app, sarà possibile configurarla scegliendo tra le lingue supportate, impostando giochi e streamer preferiti per poter avere un feed personalizzato sui propri gusti.

Gli utenti potranno creare un nickname e un avatar personalizzato, così da non dover utilizzare il nome completo e le informazioni del profilo principale di Facebook. Le reazioni e i commenti saranno visibili sul social network, ma si potrà decidere se condividere o meno i propri punteggi e giocare da soli o sfidare amici e familiari.

La nuova versione Beta rilasciata negli Stati Uniti consente di giocare anche in modalità free-to-play su cloud con una selezione di titoli che si aggiunge a quelli in HTML 5. Inoltre, tutti gli sviluppatori che integrano Facebook Login for Gaming potranno abilitare il cross-play tra la versione scaricata del loro gioco e la versione cloud su Facebook.

Facebook Gaming, i titoli disponibili

La modalità free-to-play su cloud di Facebook Gaming al momento è disponibile solo per la versione beta dell’app rilasciata negli Stati Uniti e si può giocare da dispositivi Android e da versione desktop per PC.

I titoli disponibili sono ancora limitati e da questa settimana gli utenti potranno provare Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale e VWE SuperCard. Nelle prossime settimane, Facebook ha annunciato che la libreria sarà ampliata con altri titoli, tra cui Dirt Bike Unchained.

Almeno per il momento, l’app non arriverà sui dispositivi Apple. Dietro a questo ritardo c’è la sfida tra Facebook ed Apple, sulla scia di quanto già accaduto con Epic Games per Fortnite. Il social network ha scatenato la reazione della società di Cupertino dopo aver abilitato delle transizioni monetarie direttamente nella sua app, senza passare dall’App Store per evitare la tassa del 30%.