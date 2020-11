Al giorni d’oggi giocare con il telefono è davvero appagante, in quanto le prestazioni elevate di alcuni dispositivi rendono il gaming mobile veramente accattivante e suggestivo. Ad ogni modo, per usufruire di performance adeguate alle esigenze dei moderni videogiochi è necessario comprare uno smartphone adatto, con caratteristiche hardware e software capaci di assicurare un’esperienza di gioco ottimale. Ecco alcuni consigli utili per scegliere il dispositivo giusto, con una selezione dei migliori smartphone gaming da non perdere.

Come scegliere uno smartphone per il gaming

Per giocare sul mobile non basta acquistare uno smartphone di fascia alta, ma è necessario considerare una serie di aspetti essenziali per garantire prestazioni di gioco adeguate. Innanzitutto la frequenza di aggiornamento dello schermo deve essere elevata, superiore a quella standard dei modelli tradizionali di 60 Hz, optando per device con refresh rate di 90, 120 o 144 Hz. In questo modo le immagini dinamiche dei videogiochi verranno riprodotte in modo più fluido ed efficiente, soprattutto in presenza di tecnologie come il sistema HDR.

Un fattore importante è la compatibilità con le connessioni 5G, specialmente per chi vuole giocare in streaming, ad esempio utilizzando piattaforme come Google Stadia e Game Pass di Microsoft. Inoltre un buon smartphone per il gaming deve avere un processore potente, una RAM in grado di sostenere il multitasking, una scheda video evoluta e un’alta qualità audio e video. Lo stesso vale per la batteria e l’autonomia, con l’integrazione di un efficiente sistema di raffreddamento per evitare surriscaldamenti e riduzioni improvvise delle prestazioni del device.

Ovviamente non tutti i giochi per smartphone richiedono performance di altissimo livello, infatti queste prestazioni sono necessarie con gli RPG più intensi e altri titoli simili. Allo stesso tempo il gaming sul mobile sta diventando un fenomeno in forte crescita, perciò è meglio iniziare fin da subito ad acquistare un dispositivo compatibile con questi standard. L’investimento è considerevole, tuttavia si possono trovare telefoni per ogni fascia di prezzo, quindi basta considerare il budget a disposizione e individuare il modello più adatto alle proprie esigenze.

Migliori smartphone per gaming

Ad eccezione dei telefoni più economici, i quali non sono adatti al gioco sul mobile, ecco quali sono i migliori smartphone gaming di fascia medio/alta, per giocare con il proprio cellulare in modo ottimale.

OnePlus Nord 5G

Uno smartphone gaming entry level è il OnePlus Nord 5G, un device con alcuni requisiti che lo rendono adatto al gioco mobile. Il dispositivo è dotato di un display da 6,44 pollici Fluid AMOLED, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un sistema che ottimizza le immagini dinamiche. Bene anche le prestazioni hardware, con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, GPU Adreno 620 e modulo 5G fino a 3,7 Gbps. Impressionante anche il comparto fotografico, con la Quad Camera posteriore da 48 MP e la doppia fotocamera anteriore per i selfie da 32 + 8 MP, con Bluetooth 5.1, NFC e batteria da 4100 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W.

Caratteristiche tecniche

Display Fluid AMOLED 6,44 pollici

Risoluzione FHD+

Frequenza di aggiornamento 90 Hz

CPU Snapdragon 765G a 2,4 GHz

GPU Adreno 620

RAM 8 GB

Memoria interna 128 GB

Modulo 5G fino a 3,7 Gbps

Bluetooth 5.1 e NFC

Black Shark 3

Per i giocatori che vogliono risparmiare rispetto ai top di gamma c’è il Black Shark 3, un cellulare 5G pronto a conquistare le vendite nel settore del gaming mobile. Il dispositivo legato a Xiaomi è Dual SIM, con un display da 6,67 pollici e refresh rate di 90 Hz, sistema operativo Android 10, processore Snapdragon 865 a 2,84 GHz e GPU Adreno 650, con 8 GB di RAM e memoria interna di 128 GB. La tripla fotocamera è un optional gradito, con la batteria da 4720 mAh che garantisce una buona autonomia e l’utilizzo della modalità di ricarica rapida a 65 W.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 6,67 pollici

Risoluzione FHD+

Frequenza di aggiornamento 90 Hz

CPU Snapdragon 865 a 2,84 GHz

GPU Adreno 650

RAM 8 GB

Memoria interna 128 GB

Modulo 5G fino a 3,7 Gbps

Bluetooth 5.1 e NFC

Xiaomi Mi 10T Pro

Tra i brand cinesi che competono nel settore degli smartphone da gaming c’è anche Xiaomi, infatti l’azienda propone prestazioni elevate per il gioco sul mobile con il Mi 10T Pro. Il processore è Snapdragon 865 da 2,84 GHz, con 8 GB di RAM di tipo DDR5 e una memoria interna di 128 GB, con GPU Adreno 650 e modulo 5G fino a 7,5 Gbps. Il device Xiaomi presenta il Bluetooth 5.1, la tecnologia NFC e un efficiente display da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 144 Hz con HDR. Bene anche la potente batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 33 W, oltre alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e registrazione video 8K.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 6,67 pollici

Risoluzione FHD+

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

CPU Snapdragon 865 a 2,84 GHz

GPU Adreno 650

RAM 8 GB

Memoria interna 128 GB

Modulo 5G fino a 7,5 Gbps

Bluetooth 5.1 e NFC

Nubia Red Magic 5G

Gli smartphone Nubia sono diventati popolari grazie ai modelli progettati appositamente per il gaming, tra cui il Red Magic 5G. Il device è equipaggiato con il sistema operativo Android 10 e il processore Snapdragon 865 a 2,86 GHz, con modulo 5G fino a 7,5 Gbps, GPU Adreno 650, 8 GB di RAM e memoria interna di 128 GB. Ottimo il display di supporto alle immagini dinamiche dei videogiochi, con schermo AMOLED da 6,65 pollici in risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Oltre alla tecnologia NFC e al Bluetooth 5.1 c’è una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 MP e grandangolare da 8 MP, supporto per la registrazione video 8K e la ricarica rapida fino a 55 W.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 6,65 pollici

Risoluzione FHD+

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

CPU Snapdragon 865 a 2,84 GHz

GPU Adreno 650

RAM 8 GB

Memoria interna 128 GB

Modulo 5G fino a 7,5 Gbps

Bluetooth 5.1 e NFC

Google Pixel 4 XL

Per giocare ai titoli di Stadia quale telefono migliore se non il Google Pixel 4 XL, uno smartphone di fascia alta con tutte le carte in regola per soddisfare i gamers più esigenti. Lo schermo è un P-OLED da 6,3 pollici con risoluzione QHD+, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e HDR dinamico integrato nelle soluzioni tecniche per l’illuminazione del display. Il processore Snapdragon 855 a 2,84 GHz è abbinato alla GPU Adreno 640, con 6 GB di RAM e memoria interna di 64 GB. La connettività è adeguata agli standard di gioco, con modulo 4.5G fino a 1,2 Gbps, NFC e Bluetooth 5.0, mentre la batteria da 3700 mAh si ricarica rapidamente grazie al supporto della modalità veloce a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Display P-OLED 6,3 pollici

Risoluzione QHD+

Frequenza di aggiornamento 90 Hz

CPU Snapdragon 855 a 2,84 GHz

GPU Adreno 640

RAM 6 GB

Memoria interna 64 GB

Modulo 4.5G fino a 1,2 Gbps

Bluetooth 5.0 e NFC

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Considerando appena le prestazioni è difficile trovare un device più evoluto, infatti tra i migliori smartphone per il gaming troviamo il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Dispositivo di ultima generazione progettato per le connessioni internet ultraveloci, il telefono coreano top di gamma dispone di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici, con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz con HDR integrato. Il processore è un potente Exynos 990 a 2,73 GHz, abbinato a una GPU Mali-G77 MP11 con 12 GB di RAM e memoria di 256 GB. Per la connettività c’è il modulo 5G fino a 4,7 Gbps, il Bluetooth 5.1 e la tecnologia NFC, con la registrazione video 8K, un sensore fotografico principale posteriore da 108 MP e la ricarica wireless a 15 W.

Caratteristiche tecniche

Display Dynamic AMOLED 6,9 pollici

Risoluzione QHD+

Frequenza di aggiornamento 120 Hz

CPU Exynos 990 a 2,73 GHz

GPU Mali-G77 MP11

RAM 12 GB

Memoria interna 256 GB

Modulo 5G fino a 4,7 Gbps

Bluetooth 5.1 e NFC

iPhone 11 Pro Max

Senza dubbio quando si tratta di prestazioni gli iPhone sono dei top performer, per questo motivo con un budget elevato a disposizione un ottimo smartphone gaming è l’iPhone 11 Pro Max. Il processore presenta il chipset A13 Bionic esa-core a 2,65 GHz, con GPU 4-core, 4 GB di RAM e memoria interna di 256 GB. La connettività non è al livello dei nuovi iPhone 12, tuttavia rimane adatta alle esigenze degli appassionati di videogiochi, con modulo 4.5G fino a 1,6 Gbps, Bluetooth 5.0 e NFC. Il grande display OLED da 6,5 pollici ha l’HDR e una frequenza di aggiornamento standard di 60 Hz, con una batteria ben dimensionata da 3969 mAh compatibile con la ricarica rapida a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Display OLED 6,5 pollici

Risoluzione FHD+

Frequenza di aggiornamento 60 Hz

CPU A13 Bionic a 2,65 GHz

RAM 4 GB

Memoria interna 256 GB

Modulo 4.5G fino a 1,6 Gbps

Bluetooth 5.0 e NFC

