Fonte foto: AOC

AOC ha recentemente presentato il nuovo AOC Gaming C27G2Z3/BK. Si tratta di un monitor da gaming economico con pannello Fast VA curvo da 27 pollici con cornici sottili, che offre una elevatissima frequenza di refresh, per garantire un gameplay sempre fluido, anche con i giochi più impegnativi e concitati. Di contro, però, il pannello non brilla per luminosità di picco e la risoluzione si ferma a 1080p.

Pur essendo un display di fascia medio-bassa, AOC Gaming C27G2Z3/BK è indicato per ogni categoria di videogioco, dagli shooter, ai MMORPG, fino agli eSports, i Beat’m up, i Racing.

AOC Gaming C27G2Z3/BK: caratteristiche tecniche

AOC Gaming C27G2Z3/BK è un monitor con da 27 pollici, con curvatura 1500R, con pannello Fast VA (Vertical Alignement) con copertura antiriflesso, rapporto di forma 16:9, risoluzione Full HD, e retroilluminazione WLED.

Il monitor riesce a riprodurre 16,7 milioni di colori (copertura DCI-P3 92,4% e copertura SRGB 124,2%), con contrasto di 4000:1 e luminosità di picco di 300 nit. Il monitor, inoltre, è compatibile con il formato video ad alta gamma dinamica HDR10, che aumenta ulteriormente il contrasto e la resa cromatica.

La peculiarità di questo nuovo display è la velocità di risposta. AOC Gaming C27G2Z3/BK ha infatti una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, un tempo di risposta GtG fino a 1 ms e MPRT di 0,5 ms. Il display integra la poi tecnologia Adaptive Sync, che permette di evitare problemi come tearing, stuttering e tremolii delle immagini.

Un’altra caratteristica interessante dell’AOC Gaming C27G2Z3/BK è la modalità AOC Low Input Lag, che minimizza i tempi di risposta, per garantire sempre il massimo della reattività.

Non mancano poi le tecnologie Low Blue Light, per proteggere gli occhi dalle luci blu dannose, e Flicker Free, che elimina la sensazione di sfarfallio delle immagini a schermo.

Per quanto riguarda la connettività, AOC Gaming C27G2Z3/BK dispone di 1 Display Port 1.4, 2 porte HDMI 2.0 e un jack audio da 3,5 mm per collegare le cuffie o un impianto audio esterno. Per migliorare l’ergonomia, il monitor può essere regolato in altezza fino a 13 cm e permette un’inclinazione da -4° a 21.5° e una rotazione da -30° a 30°.

AOC Gaming C27G2Z3/BK: disponibilità e prezzo

Il nuovo monitor AOC Gaming C27G2Z3/BK sarà disponibile dalla fine di giugno al prezzo di 239 euro, con garanzia prodotto di 3 anni. Si tratta di un dispositivo veramente interessante in termini di qualità-prezzo, che potrebbe soddisfare anche le necessità dei gamer più esigenti che, però, non hanno un grosso budget a disposizione.