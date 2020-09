Facebook, Messenger e Instagram si fondono in una sola app

Facebook ha annunciato una grande novità: le app e le chat del gruppo vengono fuse in un unico servizio, più comodo da usare. Si chiama Facebook Business Suite e non è per tutti: è infatti riservato solo a chi ha una pagina business, in particolare alle piccole e medie imprese.

Grazie alla nuova Suite chi ha queste pagine le potrà gestire in modo comodo, veloce e snello. Le tre app, Facebook, Messenger e Instagram (WhatsApp Business al momento non è inclusa nella suite), restano infatti dove sono ma l’interfaccia per gestirle diventa una sola. In questo modo è possibile pubblicare un post contemporaneamente su Facebook e Instagram, ma anche ricevere nello stesso posto i messaggi di Instagram Direct e Messenger. Non servirà più, quindi, saltare da una app all’altra per gestire le proprie pagine ma sarà sufficiente usare Facebook Business Suite per far tutto molto più comodamente da una app sola. La suite è già disponibile e molti gestori di pagine stanno già iniziando a usarla per vedere come funziona.

Facebook Business Suite: come funziona

Per accedere all’app unica che fonde Facebook, Instagram e Messenger bisogna usare il profilo personale legato alle pagine che si vogliono gestire tramite Facebook Business Suite. Poi è possibile premere un tasto per creare, schedulare o pubblicare direttamente un nuovo post. Quando abbiamo finito tutto il risultato sarà lo stesso post pubblicato sia su Facebook che su Instagram, con la stessa immagine e lo stesso testo.

In modo simile, usando Facebook Business Suite al posto delle singole app, tutti i messaggi che gli utenti di Facebook o di Instagram invieranno alle nostre pagine saranno raggruppati in una chat unica. Potremo visualizzare i messaggi e rispondere senza uscire dalla suite: se il messaggio è stato inviato tramite Messenger la risposta arriverà via Messenger, se è stato inviato tramite Instagram Direct la risposta arriverà tramite Direct.

Una suite per le PMI

Facebook Business Suite è pensato per le piccole e medie imprese e per i negozi, cioè le per le stesse attività economiche alle quali erano rivolte due recenti novità del gruppo di Mark Zuckemberg: Facebook Shops e Instagram Shops, le due vetrine virtuali inserite direttamente dentro i social. Gli utenti sella suite potranno continuare a usare i due Shops, inviando anche schede prodotto ai clienti direttamente dalla chat unificata.

Infine, vengono unificate anche le statistiche sulle visite ricevute alle singole pagine: dalla stessa schermata è possibile controllare la Reach della pagina Facebook e quella della pagina Instagram, i like alla pagina Facebook e i follower della pagina Instagram. Non è da escludere che Facebook renda disponibile la sua nuova suite anche agli influencer che devono gestire la propria presenza e il rapporto con i fan su entrambe le piattaforme social del gruppo.