Come silenziare le chat su WhatsApp, Messenger e Instagram

Fonte foto: igor moskalenko / Shutterstock.com

WhatsApp, Messenger e Instagram sono tra i principali servizi di messaggistica: ogni giorno, infatti, tramite queste app si inviano e ricevono tantissimi messaggi. Per gli utenti c’è sempre la possibilità di silenziare una chat, sfruttando gli strumenti di gestione garantiti da WhatsApp, Messenger e Instagram.

Per eliminare le notifiche di una chat o di un gruppo con queste applicazioni basta seguire una procedura semplice e veloce. In pochi secondi è possibile silenziare, per un breve periodo o in via definitiva, una chat.

Vediamo come fare silenziare le conversazioni su WhatsApp, Messenger e Instagram.

Come silenziare le chat su WhatsApp

Silenziare una chat su WhatsApp è semplicissimo. Basta aprire l’applicazione e individuare la chat da silenziare nell’elenco delle conversazioni attive. A questo punto è sufficiente tenere premuto sulla chat per alcuni secondi.

Su Android, in breve tempo, apparirà una barra in alto con l’icona per silenziare la chat. Premendo quest’icona (riconoscibile dall’immagine del megafono con una barra sopra), l’app chiederà all’utente per quanto tempo desidera silenziare la chat. È possibile scegliere tra 8 ore, 1 settimana, Sempre.

Su iPhone, invece, dopo aver premuto sulla chat da silenziare per qualche secondo apparirà un nuovo menu contestuale con l’opzione Silenzia. Premuta quest’opzione, sarà possibile scegliere, anche in questo caso, tra le opzioni 8 ore, 1 settimana, Sempre per stabilire per quanto tempo si vuole silenziare la chat.

Silenziare una chat su WhatsApp per Desktop è ancora più semplice. Basta cliccare con il tasto destro sulla chat da silenziare e poi premere l’opzione Silenza, scegliendo una delle tre opzioni per stabilire la durata dello stop alle notifiche.

WhatsApp consente l’accesso anche a varie impostazioni per modificare il comportamento dell’app in generale, per quanto riguarda suonerie e notifiche. Con queste impostazioni è possibile silenziare notifiche e messaggi di WhatsApp.

Come silenziare Facebook Messenger

Anche su Messenger è possibile silenziare una chat in modo rapido. Basta aprire l’app e, dall’elenco delle conversazioni attive, tenere premuto sulla chat da silenziare per qualche secondo. A questo punto, sia su Android che su iPhone, si aprirà un nuovo menu con la voce Silenzia. L’utente può scegliere tra:

Disattiva le notifiche per i messaggi

Disattiva le notifiche per le chiamate

Disattiva le notifiche per messaggi e chiamate

Messenger è molto utilizzato anche tramite Facebook via browser su PC. In questo caso, per silenziare una chat basta accedere a Facebook e premere sull’icona di Messenger in alto, per poi entrare nella conversazione da silenziare. Ora si deve premere sul nome dell’utente da silenziare e poi su Disattiva notifiche.

Come bloccare le notifiche su Instagram

Per silenziare una chat di Instagram, sia su Android che su iPhone, basta accedere all’app e poi all’elenco delle conversazioni tramite l’icona in alto a destra. A questo punto bisogna entrare nella chat e poi premere sul nome dell’utente da silenziare per accedere al suo profilo. Qui è presente l’opzione Silenzia. È possibile scegliere se silenziare solo i messaggi, solo le chiamate o entrambe le cose. Per eliminare le notifiche è anche possibile bloccare un utente su Instagram.