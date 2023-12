Come bloccare alcuni utenti su Facebook Messenger

Fonte foto: charnsitr / Shutterstock.com

Bloccare un utente su Facebook Messenger è facilissimo. Si tratta di un’operazione che impedirà all’utente in questione di inviare messaggi al nostro account. Il blocco è sempre reversibile e permette di difendersi contro spam oltre che contro tentativi di stalking.

Per bloccare un utente su Messenger è possibile usare il proprio dispositivo Android oppure l’iPhone o anche l’iPad. Da notare che è possibile bloccare un utente su Messenger anche dal computer, utilizzando l’app del servizio oppure il browser web.

In alternativa, invece che bloccare un utente, è sempre possibile silenziare Messenger ed eliminare il problema delle troppe notifiche ricevute sul proprio smartphone. Si tratta di una soluzione da considerare per rendere meno invasivo il servizio di messaggistica.

Vediamo, qui di seguito, come bloccare un utente su Messenger, andando a considerare sia gli utenti con cui sono già stati scambiati messaggi che gli utenti con cui non c’è mai stato uno scambio di messaggi.

Bloccare un utente su Messenger per Android

Bloccare un utente su Messenger per Android è un’operazione semplicissima. Una volta aperta l’app di Messenger, nella scheda Chat, è sufficiente individuare la conversazione con l’utente da bloccare (non è necessario entrare nella conversazione). Tenendo premuto per qualche secondo sulla chat si aprirà un piccolo menu.

Scegliendo l’opzione Blocca è possibile bloccare l’utente. Per bloccare un utente con cui non è mai stata avviata una conversazione, invece, è possibile bloccare il suo profilo Facebook. Basta aprire l’app del social network, accedere al profilo dell’utente da bloccare, premere sui tre puntini e poi premere il tasto Blocca. In questo modo, l’utente in questione non avrà modo di inviare messaggi al nostro account.

Bloccare un utente su Messenger per iPhone e iPad

Bloccare un utente su Messenger per iPhone è molto semplice. Basta aprire l’app e accedere all’elenco delle chat fino a individuare la chat con l’utente da bloccare. A questo punto, è sufficiente fare uno swipe verso sinistra sulla chat in questione (non è, quindi, necessario entrare nella conversazione) e poi premere Altro > Blocca.

Per bloccare un utente con cui non è mai stata avviata una conversazione è anche possibile accedere al suo profilo Facebook, premere sui tre puntini accanto al tasto Messaggio e poi premere Blocca, in modo da bloccarlo sia su Facebook che su Messenger. In questo modo, l’utente in questione non potrà avviare una conversazione con il nostro account.

Queste procedure possono essere utilizzate anche con Messenger per iPad e Facebook per iPad. Anche con i tablet di Apple è, quindi, possibile bloccare un utente su Messenger in modo semplice e veloce.

Bloccare un utente su Messenger dal computer

Ci sono vari sistemi per bloccare un utente su Messenger da computer. La soluzione più semplice e immediata passa per la versione web di Facebook. Questo sistema è disponibile anche da browser web su dispositivi mobili. Basta collegarsi al social network via browser (facebook.com) e poi premere sull’icona Messenger in alto a destra per aprire l’elenco delle conversazioni.

A questo punto bisogna premere sulla conversazione con l’utente da bloccare e poi sul nome dell’utente dalla finestra della conversazione. Scorrendo il nuovo menu è possibile premere sul tasto Blocca. Da notare, inoltre, che è possibile bloccare un utente con cui non è stata avviata una conversazione andando sul suo profilo Facebook, premendo sul tasto con i tre puntini e poi su Blocca.

Chi usa Messenger senza account Facebook, invece, può completare l’operazione dalla versione web di Messenger (messenger.com). Effettuato l’accesso con il proprio account, bisogna passare il mouse sul nome dell’utente da bloccare presente nell’elenco delle conversazioni, premere sui tre puntini che appariranno accanto al nome e poi su Blocca.

Se, invece, si usa l’app di Messenger, disponibile sia su Windows che su Mac, dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account, basta premere con il tasto destro del mouse sul nome dell’utente da bloccare nell’elenco delle conversazioni e poi scegliere Blocca su Messenger.

I tre sistemi indicati (dalla versione web di Facebook, dalla versione web di Messenger oppure dall’app di Messenger) permettono di raggiungere lo stesso risultato e, quindi, andare a bloccare un utente su Messenger, impedendogli di inviare messaggi al nostro account a tempo indeterminato.