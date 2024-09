Fairphone 5 Community Edition, scheda tecnica e prezzo

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Fairphone

La gamma Fairphone 5 si allarga con il debutto di una nuova variante: debutta ufficialmente il nuovo Fairphone 5 Community Edition. Si tratta di una versione entry level dello smartphone di Fairphone che, confermando tutte le caratteristiche principali del dispositivo, come modularità e sostenibilità, propone una nuova colorazione oltre che una dotazione di memoria inferiore rispetto a quella della versione standard. Le vendite sono già partite. La nuova Community Edition va ad affiancare, quindi, gli altri prodotti dell’azienda che, di recente, ha lanciato anche le FairBuds.

Fairphone 5 Community Edition: caratteristiche

Le caratteristiche tecniche di Fairphone 5 Community Edition sono le stesse dello smartphone svelato nell’agosto dello scorso anno. Il dispositivo include un display OLED da 6,46 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz.

La scheda tecnica include anche il SoC Qualcomm Snapdragon ACM6490 (con caratteristiche analoghe allo Snapdragon 778). Il chip è realizzato con processo produttivo a 6 nm e include una CPU octa-core con 4 core Cortex A55 da 1,9 GHz, 3 core Cortex A78 da 2,2 GHz e 1 core Cortex A78 da 2,7 GHz.

La novità della Community Edition è rappresentata dalla dotazione di memoria: oltre alla variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, infatti, è ora disponibile anche una versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

C’è poi una batteria da 4.200 mAh, con ricarica da 30 W, una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Anche il sensore della fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

A completare il comparto tecnico del Fairphone 5 troviamo il chip NFC e la possibilità di sfruttare la connettività Dual SIM, con una SIM fisica e una eSIM. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale oltre alla certificazione IP55.

Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone riceverà 8 anni di aggiornamenti di sicurezza (quindi altri 7 considerando che il debutto è avvenuto nell’estate del 2023) e altri 4 major update del sistema operativo, arrivando così ad Android 18. Lo smartphone ha 10 moduli sostituibili, tra cui batteria, fotocamere e display, e può, quindi, essere riparato facilmente.

Fairphone 5 Community Edition: prezzo

Il nuovo Fairphone 5 Community Edition è disponibile. La versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 549 euro ovvero 70 euro in meno rispetto al prezzo attuale della variante con 8 GB di RAM 256 GB di storage. Questa nuova versione è disponibile, oltre che nel nuovo colore Moss Green, anche nella colorazione Matte Black, già disponibile in precedenza per lo smartphone.