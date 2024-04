Fonte foto: Fairphone

Fairphone ha lanciato le nuove Fairbuds, delle cuffie true wireless in-ear che vanno ad arricchire la gamma dell’azienda, specializzata nella realizzazione in prodotto elettronici caratterizzati da un approccio sostenibile e pensati per durare nel tempo, come il Fairphone 5, svelato la scorsa estate, o le cuffie over ear Fairbuds XL, svelate poco più di un anno fa.

Le nuove Fairbuds sono auricolari Bluetooth con un ottimo comparto tecnico e con una caratteristica esclusiva che le differenzia dalla concorrenza: la possibilità di sostituire la batteria.

Fairphone Fairbuds: caratteristiche tecniche

Le Fairbuds sono auricolari certificati IP54, che possono sfruttare la connettività Bluetooth 5.3 e i codec SBC e AAC per realizzare il collegamento wireless con qualsiasi tipo di dispositivo compatibile. Gli auricolari possono sfruttare anche la connessione multipoint, abbinandosi a due dispositivi in contemporanea, con possibilità di passare da un dispositivo a un altro senza dover ripetere ogni volta la procedura di configurazione.

Le Fairbuds hanno driver da 11 mm rivestiti in titanio e 3 microfoni per singolo auricolare. Ci sono sia la cancellazione attiva del rumore ANC che la cancellazione dei rumori ambientali ENC per migliorare le telefonate.

Fairphone fino a 6 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 20 ore di carica aggiuntiva della custodia (da 500 mAh; ogni auricolare, invece, ha una batteria da 45 mAh).

La caratteristica unica delle Fairbuds è la possibilità di sostituire la batteria (sia degli auricolari che della custodia), in maniera molto semplice e senza l’intervento di un tecnico.

Si tratta di un elemento che dovrebbe tradursi in un notevole incremento della vita utile delle cuffie di Fairphone: la batteria degli auricolari Bluetooth è un componente soggetto a un degrado nel corso del tempo, con un conseguente calo dell’autonomia reale. Sostituire con semplicità la batteria consentirà agli utenti di ripristinare l’autonomia (ottima, stando ai dati dichiarati) delle cuffie e, quindi, di allungare il loro ciclo di vita.

Le modalità di sostituzione della batteria (sia dei singoli auricolari che della custodia) vengono illustrate da un breve video ufficiale pubblicato dall’azienda sul suo canale YouTube.

Fairphone Fairbuds: prezzo e disponibilità

Le nuove Fairbuds sono già acquistabili, tramite lo store ufficiale di Fairphone e, come già avvenuto per la versione XL, potrebbe a breve arrivare anche nei listini di rivenditori terzi. Hanno un prezzo di 149 euro e c’è la possibilità di scegliere tra la colorazione Nera e quella Bianca. L’azienda offre, come accessori da acquistare a parte, il caricabatteria da 30 W e il cavo USB-C per la ricarica. Le cuffie hanno 3 anni di garanzia (con un anno in più rispetto ai tradizionali 2 anni e senza costi aggiuntivi).