Fonte foto: Fairphone

Debutto ufficiale per il nuovo Fairphone 5. Lo smartphone “costruito per durare nel tempo” si prepara ad arrivare sul mercato puntando su un comparto tecnico rinnovato rispetto alla generazione precedente e su di un supporto software di lunga durata, con la promessa di aggiornamenti almeno fino al 2031.

A garantire una lunga vita allo smartphone c’è anche l’approccio modulare, con 10 elementi sostituibili. Lo smartphone, facile da riparare grazie al sistema modulare, ha 5 anni di garanzia.

Fairphone 5: caratteristiche tecniche

Il nuovo Fairphone 5 ha un display OLED da 6,46 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il display è protetto dal vetro Gorilla Glass 5. Tra le specifiche troviamo anche il SoC Qualcomm Snapdragon QCM6490.

Si tratta di un chip realizzato con processo produttivo a 6 nm e dotato di CPU Octa-Core con 4 Core Cortex A55 da 1,9 GHz, 3 Core Cortex A78 da 2,2 GHz e 1 Core Cortex A78 da 2,7 GHz oltre che di GPU Adreno 643L.

La configurazione di questo chip è molto simile a quella del ben noto chip Snapdragon 778. Fairphone 5 arriverà sul mercato con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che con una batteria da 4.200 mAh, con possibilità di sfruttare una potenza di ricarica da 30 W.

Tra le specifiche dello smartphone c’è una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel, uno principale (apertura f/1.9 e OIS) e un sensore ultra-grandangolare (f/2.2). Anche la fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

Il nuovo Fairphone 5 include anche un sensore di impronte digitali laterale, la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2, la certificazione IP55, il chip NFC e il supporto Dual SIM (con possibilità di usare una SIM fisica e una eSIM).

Il sistema operativo è Android 13. L’azienda conferma che lo smartphone sarà supportato fino al 2031, ricevendo 8 anni di aggiornamenti di sicurezza. Per quanto riguarda gli aggiornamenti del sistema operativo, il nuovo dispositivo riceverà almeno 5 major update, arrivando fino ad Android 18.

Il Fairphone 5 punta, inoltre, su modularità e sostenibilità. Lo smartphone ha 10 moduli sostituibili e potrà essere facilmente riparato. Tra i moduli sostituibili ci sono il display, la batteria, i moduli delle fotocamere, e lo slot USB.

Lo smartphone è realizzato con una cover posteriore riciclata al 100% e con più del 70% del materiale utilizzato che è stato prodotto in modo equo e sostenibilità, con un’alta percentuale di materiale riciclato.

Fairphone 5: prezzo e uscita

Il nuovo Fairphone 5 è già disponibile in preordine. Lo smartphone arriverà sul mercato nella seconda metà del mese di settembre. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra tre colorazioni (Matte Black, Sky Blue, Transparent Edition) e una sola configurazione hardware (8-256 GB). Il prezzo di lancio è di 699 euro.

Lo smartphone viene commercializzato con 5 anni di garanzia. Da notare, inoltre, che in confezione non ci sono il cavo USB e il caricabatterie che possono essere acquistati come accessori separati (rispettivamente a 12,95 euro e 24,95 euro). Per il momento, il Fairphone 5 viene commercializzato esclusivamente tramite il sito ufficiale.