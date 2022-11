Falla girare: ecco la trama del film comico

Nel vasto catalogo di film d’azione e sci-fi, varie generazioni di registi hanno immaginato per l’umanità i futuri più oscuri e pericolosi: invasioni aliene, olocausti nucleari, guerre infinite, rivolte di androidi… In un nuovo film in arrivo fra pochi giorni su Prime Video, invece, si dipinge uno scenario effettivamente inedito: in un futuro non troppo lontano, un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo facendo scomparire per sempre la cannabis, ovvero la marijuana. Inizia così la trama di Falla girare.

Di cosa parla Falla girare

Cosa succede in un mondo senza marijuana? In Falla girare, film comico diretto da Giampaolo Morelli, la risposta è semplice: la felicità e la libertà sono sparite.

Un giorno però accade l’impensabile: Natan, un frivolo influencer quarantenne, trova per caso un esemplare maschio della pianta con la foglia a cinque punte che si credeva ormai irrimediabilmente estinta. Ma con solo questo esemplare non ci si può fare molto: per produrre i semi bisogna raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta.

Natan è deciso a riuscirci, per arricchirsi e vendere i semi a un narcotrafficante. E per raggiungere l’obiettivo mette in piedi una scalcagnata banda: così l’improbabile missione, tutta da ridere, può iniziare.

Il cast di Falla Girare

Giampaolo Morelli, oltre a essere il regista, interpreta anche il ruolo del protagonista, Natan. L’attore, nato a Napoli nel 1974, ha iniziato con il teatro e il cabaret, ma ha poi accumulato molta esperienza tra serie tv e cinema, anche nel genere comico. Negli ultimi anni, tra le altre cose, ha recitato in L’isola dell’angelo caduto (2012), Stai lontana da me (2013), Babbo Natale non viene da Nord (2015), Nemiche per la pelle (2016), Smetto quando voglio (il secondo e il terzo capitolo) e A casa tutti bene (2018).

Nel cast di Falla girare ci sono poi Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Leopoldo Mastelloni, Michele Placido e Jun Ichikawa. Laura Adriani recentemente ha recitato nella serie A casa tutti bene, mentre Giovanni Esposito ha nel suo curriculum attoriale titoli come Benvenuti in casa Esposito (2021), I fratelli De Filippo (2021), Si accettano miracoli (2015), La banda dei Babbi Natale (2010), La leggenda di Al, John e Jack (2002), Il partigiano Johnny (2000) e Tutti gli uomini del deficiente (1999).

Ciro Priello e Fabio Balsamo sono due volti noti del collettivo comico The Jackal, inoltre hanno già preso parte ad alcuni film comici. Mentre Priello è stato tra i concorrenti della prima edizione di LOL: Chi ride è fuori, Balsamo sarà tra i partecipanti della terza stagione, di prossima uscita su Prime Video.

Quando esce Falla girare

Il film comico e d’azione Falla girare sarà disponibile dal 25 novembre 2022 in esclusiva su Prime Video.

