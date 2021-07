Fate: The Winx Saga 2: tutte le anticipazioni

Netflix conferma ufficialmente che la seconda stagione di The Winx Saga è attualmente in produzione. Probabilmente non la vedremo sulla piattaforma prima del 2022, ma sapremo aspettare, leggendo le novità del cast e le anticipazioni di queste settimane.

La serie televisiva The Winx Saga è basata sul cartone animato Winx Club creato dal produttore italiano Iginio Straffi. La prima stagione è stata distribuita dalla grande N a gennaio 2021 ed è stata confermata ufficialmente la seconda stagione nel mese successivo. Il genere è quello del dramma, ma anche adolescenziale e fantasy. Grande successo quello delle avventure dell cinque fate che studiano nel collegio di magia di Oltre Mondo. Sono iniziate, in Irlanda, le riprese della seconda stagione.

The Winx Saga: anticipazioni

La prima stagione di The Winx Saga si è conclusa con un finale davvero scioccante: Rosalind, liberata da Bloom, uccide la preside della scuola di magia e ne prende il posto. Nella seconda stagione le giovani fate dovranno interfacciarsi con lei, senza conoscere le sue profonde intenzioni. L’ipotesi è che si riparta esattamente da qua, ma per saperne di più forse leggere La magia della natura Winx club potrebbe aiutare a capire cosa accadrà nell’attesa di dichiarazioni ufficiali. I nuovi episodi dovrebbero essere otto, di cui a breve si conosceranno i titoli.

Lo showrunner della serie ha recentemente dichiarato: “I sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e delle potenti fate che lo abitano. La storia di Bloom continuerà ad evolversi e non vedo l’ora che il pubblico scopra ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E chissà chi altro potrebbe presentarsi ad Alfea prossimamente…" Brian Young è bravo a caricare d’attesa per il nuovo capitolo.

Il Cast di The Winx Saga 2

Nella seconda stagione di The Winx Saga sono state riconfermate le protagoniste Bloom interpretata da Abigail Cowen, Stella avrà sempre il volto di Hannah van der Westhuysen, Musa che avrà il viso di Elisha Applebaum, Aisha sarà interpretata da Precious Mustapha ed Eliot Salt infine sarà Terra.

Tra le new entry, nella seconda stagione avremo il personaggio di Sebastian, studente brillante ma dalla dubbia moralità. Il personaggio di Sebastian è presente in World of Winx spin-off di Winx Club, ma non è chiaro se stiamo parlando della stessa persona. Altra new entry è Grey, interpretato da Brandon Grace, un personaggio che non appare nella saga originale ma che dovrebbe, secondo le prime indiscrezioni essere un ragazzo transgender con un segreto. Entra a far parte degli Specialisti. Aisha, conquistata dal suo fascino magnetico di Grey avrà una relazione con lui.

La seconda stagione verrà distribuita sempre da Netflix presumibilmente a marzo 2022 negli oltre 190 paesi in cui la grande N è attiva.