Friggitrice ad aria a prezzo stracciato: è al minimo storico

Nome omen, avrebbero detto i romani. La friggitrice senza olio Friggisano Easy di Ferrari è infatti tanto semplice da utilizzare quanto versatile. Questa friggitrice compatta è dotata di diverse funzioni di cottura automatizzate, grazie alle quali preparare pietanze di ogni tipo per la tua famiglia.

La friggitrice ad aria dello storico marchio italiano è infatti dotata di diverse modalità di cottura automatiche, grazie alle quali non perderai troppo tempo a preparare piatti deliziosi per chiunque si sieda a tavola. Risparmierai così tempo e fatica per preparare pranzi e cene, anche per un numero elevato di persone. E grazie al prezzo stracciato di oggi su Amazon, la paghi un prezzo bassissimo: risparmierai decine di euro sul prezzo di listino.

G3 Ferrari Friggisano Easy

G3 Ferrari Friggisano Easy scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: la facilità di utilizzo e l’intuitività sono i due punti forti della friggitrice senza olio in offerta su Amazon. Per utilizzare la Ferrari Friggisano Easy sarà infatti sufficiente interagire con il pannello disposto nella parte superiore: da qui potrai scegliere uno dei programmi di cottura preimpostati grazie ai quali preparare in fretta ogni tipo di pietanza, dai fritti agli arrosti. Se, invece, vuoi "affidarti" al tuo gusto personale, puoi scegliere temperatura e durata della cottura in maniera manuale.

Il cestello da 4 litri ti permette poi di preparare pietanze per tutta la famiglia in una sola cottura: è ampio a sufficienza per contenere ingredienti per pranzi o cene da 4 persone o più. L’esclusivo sistema di cottura, poi, permette di cuocere piatti in una manciata di minuti: il calore si diffonde all’interno del cestello a 360°, assicurando pietanze con esterno croccante e interno fragrante e morbido.

Finito di mangiare, nessun problema: le parti rimovibili possono essere infatti lavate in lavastoviglie senza paura che il rivestimento anti-aderente si possa rovinare. Sarà sufficiente attendere che il cestello e le altri componenti si raffreddino e poi potrai inserirle nella tua lavastoviglie senza alcun problema di sorta.

Friggitrice ad aria low cost al minimo storico: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’offerta di oggi sulla friggitrice Ferrari Friggisano Easy è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Lo sconto del 29% fa infatti scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola oggi la si paga solamente 85,62 euro, contro i 119,90 euro del prezzo consigliato dal produttore. Rispetto al listino, quindi, risparmi quasi 40 euro.

