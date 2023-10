Festa delle Offerte, i migliori smart TV in offerta

Fonte foto: LG

Avete bisogno di un nuovo smart TV? Allora questo è l’articolo che fa per voi. Su Amazon è cominciata la Festa delle offerte Prime, l’evento autunnale riservato agli utenti Prime con migliaia di offerte su tantissimi prodotti. E tra questi non potevano di certo mancare gli smart TV, da sempre tra i più amati, desiderati e acquistati dagli eventi. Amazon ha fatto le cose in grande, scontando decine di modelli, sia quelli di fascia più alta, sia i modelli più economici. L’affare è veramente dietro l’angolo: trovi modelli LG lanciati da pochi messi sul mercato con sconti che superano il 50% e che permettono di risparmiare centinaia di euro. Lo stesso discorso lo puoi fare anche con smart TV Samsung, Hisense, TCL e di tantissime altre marche. L’importante è trovare la promo che meglio si adatta alle tue esigenze ed essere velocissimi nell’approfittarne: potrebbero durare pochissimo tempo. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato i modelli più interessanti e con gli sconti migliori: li trovate tutti qui in basso.

Smart TV LG da 43" e 55", Serie UR80

Partiamo con due modelli con le stesse caratteristiche tecniche e che si differenziano solamente per la grandezza dello schermo. Stiamo parlando degli smart TV LG della Serie UR80, modelli top di gamma lanciati quest’anno e che oggi trovi in offerta con uno sconto che si avvicina al 50% rispetto al prezzo di lancio. Il risparmio supera in entrambi i casi i 300€ e hai nahc ela possibilità di pagarli a rate a tasso zero. Si tratta rispettivamente della versione da 43" e da 55", perfetti per il salotto di casa o per la sala da pranzo. Sono dotati di uno schermo con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione, anche grazie all’aiuto del processore α5 Gen6. Non manca il supporto all’HDR10+ e sono presenti anche diverse modalità di visione, a partire dal Filmmaker Mode da impostare quando vedi film e serie TV. A bordo è presente il sistema operativo webOS23, uno dei migliori per quanto riguarda gli smart TV. C’è la massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di streaming. Infine, il sistema ThinQ impara dalle tue abitudini e ti suggerisce esattamente cosa vedere. Al prezzo a cui li trovi oggi sono due affari da non farsi scappare.

Smart TV LG da 43 pollici

Smart TV LG da 55 pollici

Smart TV Samsung Crystal 2023

Tra i modelli più interessanti tra quelli che troviamo in offerta in questo Prime Day autunnale, ci sono sicuramente gli smart TV Samsung Crystal. Parliamo al plurale perché in promo non c’è solamente un modello, ma tutte le versioni lanciate sul mercato dall’azienda sud-coreana in questo 2023. Si va, quindi, dal modello da 43", il più piccolo ed economico, fino alla versione da 75". Lo sconto varia in base alla grandezza dello schermo, ma non scende mai sotto al 30% rispetto a quello di listino. Si tratta di televisori smart medio di gamma, ma con uno schermo con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione e con una buona qualità dei colori. A bordo è presente l’ottimo processore Samsung Crystal 4K che effettua anche l’upscaling dei contenuti che nativamente non sono in 4K. Il sistema operativo Tizen è la solita sicurezza: supporta tutte le principali piattaforme di streaming video, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e RaiPlay.

Smart TV Samsung Crystal 43 pollici

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici

Smart TV Samsung Crystal 65 pollici

Smart TV Samsung Crystal 75 pollici

Smart TV Nokia da 24"

Non solo smart TV dalle dimensioni big. In questa Festa delle Offerte Prime trovi in promo con uno sconto speciale anche modelli dalle dimensioni più contenute. Come ad esempio questo Smart TV Nokia da 24 pollici. Si tratta di uno dei pochi modelli con dimensioni così ridotte dotato di sistema operativo che lo rende "intelligente". E non di uno qualsiasi, ma di Android TV, uno dei migliori e die più completi. Le dimensioni la rendono perfetta per la cucina o per la camera da letto e puoi vedere tutte le tue serie TV e film preferiti. Grazie allo sconto che trovi oggi la paghi pochissimo e fai un super affare: approfittane subito.

Smart TV Nokia 24 pollici

Hisense QLED da 43"

Poteva mancare uno smart TV Hisense tra quelli in offerta oggi? Certo che no. Il colosso cinese è diventato oramai un punto di riferimento anche per il mercato italiano e in questo Prime Day autunnale è disponibile in promo uno dei modelli più interessanti lanciati in questo ultimo anno. Stiamo parlando dello smart TV Hisense QLED da 43" disponibile in offerta con un prezzo davvero interessante. Costa relativamente poco, assicura immagini in alta definizione e grazie al sistema operativo VIDAA 5.0 hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming. E non finisce qui: puoi anche controllarla da remoto utilizzando Alexa o Google Assistente.

Hisense QLED da 43 pollici

Festa delle Offerte Prime: gli smart TV LG OLED

Per una qualità superiore delle immagini, dell’audio e delle componenti interne, la scelta migliore che puoi fare nel 2o23 per uno smart TV, è scegliere un modello OLED. E in questa speciale nicchia di mercato, LG è diventata una delle protagoniste. Il merito è di televisori con una qualità delle immagini e dei colori con pochi eguali e a prezzi che negli ultimi anni si sono abbassati, e di molto. Se a questo aggiungi gli sconti disponibili in questa Festa delle Offerte Prime, ecco che diventano dei best-buy da non farsi scappare per nessun motivo. In questo paragrafo abbiamo raccolto gli smart TV LG OLED con il miglior rapporto qualità-prezzo. Si tratta di cinque modelli simili nelle caratteristiche, ma con differenze sostanziali. Si va da smart TV OLED un po’ più economici, fino a modelli top di gamma con pochi eguali sul mercato.

Smart TV LG OLED evo da 42 pollici

Smart TV LG OLED evo da 48 pollici

Smart TV LG OLED evo da 55 pollici

Smart TV LG OLED evo da 55 pollici Serie G3

Smart TV LG OLED da 65 pollici Serie C2

Smart TV Samsung Neo QLED 65"

Un’offerta così è solamente da cogliere al volo e non farsela scappare. Per questo Prime Day 2023 autunnale trovi lo smart TV Samsung TV Neo QLED da 65" in offerta con uno sconto che si avvicina al 70% e permette di risparmiare quasi 4000€ sul prezzo di listino. Si tratta di un televisore smart sui generis, unico nel suo genere: schermo da 65" con risoluzione 8K per una definizione e una qualità delle immagini mai viste prima. Grazie al processore Neural Quantum 8K ogni contenuto viene trasformato nella straordinaria definizione 8K grazie all’intelligenza artificiale. Non manca il supporto ad Alexa e Google Assistant per gestire il televisore utilizzando semplicemente la propria voce. Non farti scappare quest’offerta incredibile

Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici

Hisense ULED 55"

Una delle novità in fatto di smart TV, sono i pannelli ULED, anche conosciuti come Ultra Led. Si tratta di speciali schermi a LED che hanno quasi la stessa risoluzione di un OLED, ma a un prezzo decisamente inferiore. Per la Festa delle Offerte Prime trovi in forte sconto lo smart TV ULED Hisense da 55 pollici. Risparmi quasi il 30% rispetto al prezzo di lancio e a circa 500€ acquisti un TV con tecnologie avanzate e che ti soddisfa sotto tutti i punti di vista. A bordo è presente anche l’ultima versione del sistema operativo VIDAA 6.0, ancora più ricca di contenuti e più fluida nel caricamento delle app.

Hisense ULED da 55 pollici

Smart TV Sony XR

Ottime offerte anche per gli smart TV della gamma Sony XR. In promo trovi il modello da 50" e da 55 pollici. Le caratteristiche sono identiche, a cambiare è solo la diagonale dello schermo. Si tratta di uno smart TV con Google TV integrato e con schermo LED 4K. Grazie alla tecnologia proprietarie, la qualità delle immagini è molto elevata, così come il comparto audio. Rispetto ai televisori tradizionali, questo TV LED XR Full Array è dotato di retroilluminazione su tutto lo schermo per colori e contrasto realistici. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon disponibile in pagina.

Smart TV Sony XR da 50 pollici

Smart TV Sony XR da 55 pollici

Samsung The Frame 32"

Dimensioni compatte, ma tecnologia unica. Lo smart TV Samsung The Frame da 32" è perfetto per la cucina o per la parete della living room. Si tratta, infatti, di un modello molto particolare che all’occorrenza si trasforma in un quadro. Avete letto bene: il TV Samsung The Frame ha una funzionalità molto particolare che permette di trasformarlo in dipinto quando non viene utilizzato. Puoi scegliere tra migliaia di quadri e opere d’arte. Grazie a un pannello 4K, sembra veramente di vedere un quadro appeso alla parete. Oggi trovi questo smart TV Samsung in offerta con uno sconto di circa il 50% rispetto al prezzo di lancio. Un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Smart TV Samsung The Frame 32 pollici

Offerte bonus: le soundbar

Concludiamo questa guida all’acquisto con un accessorio che non può mai mancare per lo smart TV: la soundbar. Il motivo è abbastanza semplice: il comparto audio dei televisori non è allo stesso livello di quello dello schermo e per godersi a pieno film e serie TV la scelta migliore è comprare un dispositivo ad hoc come le soundbar. Fortunatamente in questa Festa delle Offerte Prime sono disponibili in offerta diversi modelli adatti a tutte le fasce di prezzo. Si va modelli più economici Samsung e LG che trovi anche a meno di 200€, fino a soundbar top di gamma che possono costare anche più di 500€. L’unica certezza è che con gli sconti disponibili oggi risparmi centinaia di euro rispetto al prezzo di listino.

Samsung Soundbar HW-B530/ZF

Samsung Soundbar HW-Q60B/ZF

Samsung Soundbar HW-Q990C/ZF Serie Q

LG S40Q

LG SP8YA

Bose Surround Speakers