Fifa 21 arriva sulle next-gen: ecco quando e quanto costa

Fifa 21 arriverà anche per le console next-gen di Sony e Microsoft. EA Sports ha annunciato che Fifa 21 sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X e S tra pochissimi giorni ad un prezzo, però, che non piacerà a tutti. Per chi ha già acquistato il titolo per PS4 e Xbox One, per fortuna, la versione next-gen sarà disponibile come aggiornamento gratuito.

La versione del simulatore calcistico per le console next-gen è stata progettata per garantire una migliore esperienza di gioco su tutti i livelli relativi alla fedeltà, al realismo dell’azione e ai dettagli dei players. Inoltre, sono stati aggiunti anche nuovi filmati pre-partita. L’introduzione della GameCam e del LiveLight Rendering consente un sistema di illuminazione in differita, che migliora l’esperienza sul campo, insieme ai nuovi suoni catturati durante i match e riproposti nel videogame. Migliorie con tempi di caricamento estremamente ridotti grazie anche alla potenza e alle prestazioni di PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Fifa 21: quando arriva e quanto costa

Fifa 21 è già arrivato per PS4 e Xbox One lo scorso 5 ottobre, introducendo importanti miglioramenti molto apprezzati dai giocatori del videogame. Ora EA Sports ha annunciato che il prossimo 4 dicembre il popolare simulatore calcistico arriverà anche per le console next-gen PS5 e Xbox Series X e S in vendita al prezzo di 69,99 euro e con nuove funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco.

Chi ha già acquistato una copia del videogioco per le precedenti console, in attesa di ricevere una Xbox Series X lanciata il 10 novembre e una PS5 messa in vendita il 19 novembre, non dovrà preoccuparsi di spendere altri soldi per la versione next-gen del simulatore calcistico. EA Sports ha infatti spiegato che la versione next-gen del videogame sarà rilasciata come aggiornamento gratuito a questi utenti.

Fifa 21: le novità della versione next-gen

La versione next-gen di Fifa 21 non è un semplice aggiornamento per PlayStation 5, o Xbox Series X e S, ma propone delle migliorie pensate per sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove console e una nuova veste grafica, per rendere i match di calcio ancora più immersivi e coinvolgenti.

Per questo motivo, sono state introdotte nuove sequenze pre-match, oltre che cori delle tifoserie più spettacolari, utilizzando suoni registrati direttamente sul campo. Aumenta anche il grado di realismo delle immagini, dai volti dei calciatori ai dettagli delle inquadrature ravvicinate, con tanto di texture della pelle e gocce di sudore che rendono tutta l’esperienza di gioco più reale.

Cambia anche il sistema di illuminazione del campo di gioco e viene introdotta una nuova tipologia di inquadratura chiamata EA Sports GameCam, che valorizza le azioni e permette di seguirle al meglio. EA Sports ha prestato attenzione anche all’immersività “sensoriale”, oltre che visiva: la versione di Fifa 21 per PS5 si è concentrata sull’implementazione del controller DualSense per garantire agli utenti un maggiore grado di coinvolgimento, trasmettendo le intensità degli impatti attraverso le vibrazioni e la stanchezza dei giocatori mostrando resistenza.

