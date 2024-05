Garmin Epix, lo sconto è incredibile: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Un nome, una garanzia. Può sembrare una frase fatta, ma calza a pennello con il dispositivo di cui ti parliamo oggi. Ci riferiamo al Garmin Epix, smartwatch veramente unico nel suo genere e con caratteristiche che difficilmente trovi su altri orologi presenti sul mercato. Si posiziona nella fascia alta e non potrebbe essere altrimenti: lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione, dalle passeggiate nei boschi per tenere sotto controllo la posizione, durante la notte per monitorare la qualità del riposo, oppure nella vita di tutti i giorni per ricevere notifiche in tempo reale o per verificare i principali parametri vitali. Il tutto con più di 20 app a bordo dedicate allo sport che raccolgono dati sulla tua attività fisica e ti forniscono dei consigli su come migliorare le tue performance.

Uno smartwatch che non ha paura di essere confrontato con orologi molto più quotati e che oggi trovi a un super prezzo grazie alla promo straordinaria disponibile su Amazon. Infatti, sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 37% che ti permette di risparmiare più di 300 euro e approfitti sia del minimo storico, sia di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il tutto con i vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Insomma, una vera promo speciale da non farsi scappare.

Garmin Epix: prezzo, offerta e sconto Amazon

Dopo essere mancato per un po’ di tempo, su Amazon torna uno degli orologi più amati dagli appassionati. E lo fa facendo segnare il minimo storico dell’ultimo periodo. Oggi trovi il Garmin Epix a un prezzo di 536,415 euro, con uno sconto di ben il 37%. Il costo è relativamente alto, ma stiamo parlando di un orologio veramente fuori dal comune. Il risparmio sul prezzo consigliato supera i 300 euro e lo puoi anche dilazionare il 5 rate a tasso zero da 107,23 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare in pagina. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 14 giorni a disposizione. Non farti scappare questa opportunità, solitamente le offerte su questi orologi durano poco tempo.

Garmin Epix: scheda tecnica e funzionalità

Un’evoluzione del Garmin fenix 7, con ancora più funzionalità e soprattutto con uno schermo AMOLED da 1,43 pollici che si vede benissimo anche sotto la luce del sole e che ti mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Il Garmin Epix non è un orologio come gli altri, si posiziona in quella fascia alta dedicata agli smartwatch premium pensati per un utilizzo attivo e che ti supportano per tutto il giorno.

Il Garmin Epix strabilia per la sua autonomia: con una sola carica copre due settimane con un utilizzo normale e non ti lascia mai "a piedi". Sulla scocca sono presenti anche dei comodi pulsanti per interagire con le funzionalità più importanti quando hai le mani occupate. Come detto, l’orologio ti supporta in ogni momento della giornata, fin dal mattino. Infatti, appena svegli lo smartwatch invia un report mattutino con la panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità cardiaca. Lo puoi personalizzare anche con altre informazioni, come ad esempio il meteo del giorno. Sotto la scocca trovi un set di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Se nota qualche valore anomalo, ti avvisa immediatamente con una notifica. Per chi ha problemi nel dormire, il Garmin Epix, oltre al monitoraggio avanzato del sonno, ha anche una funzione che registra i riposi diurni.

Se sei un appassionato di allenamenti e attività fisica, il Garmin Epix è sempre pronto a supportarti. A bordo trovi più di 20 app per lo sport, tra cui corsa, ciclismo, canottaggio, escursionismo, sci, surf e anche attività a corpo libero. Per esercizi come yoga e pilates, l’orologio ti mostra anche dei video animati direttamente sullo schermo. A supporto hai anche il Garmin Coach, un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale e ti propone piani di allenamento basati sulle tue performance e ti aiuta ad arrivare pronto ai grandi eventi. L’orologio misura anche indicatori professionale, come ad esempio il Vo2 Max. Non manca un sensore GPS avanzato e sullo smartwatch trovi app per le mappe di ultima generazione.

Il Garmin epix si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni. Il merito è della funziona Smart Notification che ti mostra e-mail, messaggi e notifiche direttamente sullo schermo dell’orologio. L’app Garmin Pay, invece, ti permette di pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente dal polso.

