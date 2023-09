EA Sports FC 24 in offerta su Amazon a un prezzo incredibile: compralo subito

Fonte foto: Ea Sport

C’è un videogame che la sua uscita annuale viene attesa in modo spasmodico dagli appassionati. E quest’anno ancora di più. Per quale motivo? Il suo cambio di nome. Fino allo scorso anno era conosciuto come Fifa, ma da quest’anno viene chiamato da tutti EA Sports FC ed è il gioco di simulazione calcistica più venduto, desiderato e giocato al mondo. La principale novità di questa edizione è proprio il cambio di nome: la Fifa ed Electronic Arts non hanno trovato l’accordo per continuare la partnership e il colosso statunitense ha deciso di proseguire l’avventura in modo autonomo, cambiando il nome al titolo, ma mantenendo la stessa ricchezza in fatto di rose, diritti dei campionati e di gameplay. Anzi, proprio il gameplay fa un grosso salto in avanti, con tante piccole migliorie che rendono ancora più realistiche le partite.

Quando esce EA Sport FC 24

La data di uscita di EA Sport FC 24 è fissata per il 29 settembre, ma per chi lo ha acquistato in anticipo c’è un pre-accesso di 10 ore.

EA Sport FC 24: le principali novità

Electronic Arts si è concentrata soprattutto sui movimenti dei giocatori per renderli ancora più realistici. Con questa versione fa il suo debutto la tecnologia HyperMotionV che porta sul campo i movimenti realistici dei giocatori: sembrerà veramente di vedere una partita in TV. Il gioco si conferma un punto di riferimento anche per quanto riguarda le licenze ufficiali: in totale i giocatori e le giocatrici disponibili sono più di 19.000, con più di 700 squadre, 100 stadi e 30 competizioni ufficiali. Dalla Serie A, passando dalla Premium League, fino ad arrivare al campionati minori europei, trovi uno dei database più ricchi di sempre. E c’è anche Ultimate Team, la modalità di gioco che negli ultimi anni ha spopolato tra gli appassionati e che torna anche in EA Sport FC 24 con importanti novità che rendono il gameplay ancora più emozionante.

