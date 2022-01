Tre film asiatici da non perdere su Netflix

Sono numerosi i film asiatici, girati ad esempio in Cina, Corea o Giappone, disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Anche se spesso non raggiungono un enorme successo tra il pubblico italiano, raccontano storie emozionanti, avvincenti e struggenti. Vale la pena recuperarne la visione!

Su Netflix l’offerta è molto vasta: qui il cinema coreano di ogni genere (romantico, horror, d’avventura…) è in forte ascesa. È uscito nel 2021, ad esempio, Night in Paradise, crime drama che intreccia una trama sanguinosa con una storia passionale. Ci sono anche i film giapponesi Mother, del 2020, che racconta un drammatico rapporto tra madre e figlia, e Il momento per crescere, in cui un quarantenne ripercorre le sue passate relazioni alla ricerca dei suoi vecchi sogni. Non mancano, poi, le pellicole cinesi, drammatiche o più leggere. Ecco, quindi, tre film asiatici per tutti i gusti che fanno parte (o faranno parte fra pochi giorni) del catalogo Netflix.

Le cascate

La trama di questo film drammatico cinese è estremamente attuale, dato che è ambientata durante la pandemia da Covid-19. Le protagoniste sono una madre e una figlia che devono trascorrere insieme un periodo di quarantena. La convivenza forzata, e la situazione nel complesso difficile, fa emergere ostacoli e tensioni irrisolte del loro rapporto, che le due donne dovranno decidere di affrontare.

Le cascate, che dura poco più di due ore, sarà disponibile dal 29 gennaio su Netflix. La pellicola ha vinto diversi Golden Horse, i premi assegnati durante il festival del cinema di Taiwan.

#Alive

Questo horror coreano è una produzione originale Netflix uscita nel 2020. Il protagonista è un ragazzo che trascorre intere giornate in casa a giocare ai videogame mentre fuori un misterioso virus si diffonde per il mondo.

Inconsapevole di quello che accade, il protagonista si rende conto tardi che in realtà l’epidemia sta trasformando le persone in zombie. Quando finisce le provviste, viene preso dalla disperazione. Fino a che non scopre che ci sono altri sopravvissuti oltre a lui… Il film è già disponibile su Netflix.

Your Name Engraved Herein

Si tratta di un film cinese uscito nel 2020 che affronta tematiche legate al mondo LGBTQ+. La trama parla infatti dell’amore tra due ragazzi, Jia-han e Birdy.

Siamo nella Taiwan del 1987, la legge marziale è appena stata abrogata ma i due giovani uomini devono fare i conti con omofobia, stigma sociale e le pressioni delle rispettive famiglie e della società.

Presentato in anteprima nella quindicesima edizione del Festival del cinema asiatico di Taiwan di marzo 2020, il film è entrato a far parte del catalogo Netflix a dicembre dello stesso anno.