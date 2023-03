Il 15 marzo ricorre la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione come l’anoressia e la bulimia. Queste problematiche sono spesso state raccontate da film, documentari e serie tv, spesso con il nobile obiettivo di sradicare i pregiudizi, gli stereotipi e la disinformazione che aleggiano intorno a queste malattie. Molti titoli sono disponibili oggi sulle principali piattaforme di streaming e possono essere una visione interessante e istruttiva. Ecco allora quali sono alcuni dei migliori film e documentari che parlano di disturbi alimentari.

Fino all’osso

Uscito nel 2017 e disponibile su Netflix, in questo film drammatico Ellen (interpretata da Lily Collins) è una ventenne che soffre di anoressia nervosa e che compie un percorso di cura in un centro medico alternativo. Il percorso si basa anche sul recuperare la fiducia in se stessa.

Ragazze interrotte

Tratto dal memoir di Susanna Kaysen pubblicato nel 1993, questo film del 1999 racconta l’esperienza di alcune pazienti che soffrono di anoressia, bulimia e altri disturbi e che sono ricoverate in un ospedale psichiatrico negli anni Sessanta. Nel cast ci sono Angelina Jolie e Winona Ryder. È disponibile su Netflix e a noleggio su Prime Video e Apple Tv+.

Fame d’amore

Cosa rende oggi l’anoressia, la bulimia e le malattie legate alla dipendenza da cibo e alla nutrizione così diffuse? Questa docuserie del 2022, disponibile su RaiPlay e condotta da Francesca Fialdini, cerca di rispondere a questa domanda raccontando alcune storie di vita di persone che, giunte a un punto di svolta, sono riuscite a cambiare.

Eat Me

L’obiettivo di questo documentario (su Vimeo) è sensibilizzare sul problema dei disturbi alimentari e anche avvicinare le persone a ciò che realmente sono e comportano queste malattie. Nel corso di due anni i registi Ruben Lagattolla e Filippo Biagianti hanno seguito e documentato da vicino i percorsi di due ragazze che soffrivano una di obesità e l’altra di anoressia. Tenendosi lontano dal rischio della spettacolarizzazione, il documentario è prodotto con la consulenza di psicoanaliste e neuropsichiatre infantili.

Demi Lovato: Simply Complicated

La cantante Demi Lovato da anni ha a che fare con la bulimia e il binge eating disorder, cioè il disturbo da alimentazione incontrollata. Lovato lo racconta senza filtri in questo documentario, disponibile integralmente su YouTube.

Maledimiele

La protagonista di questo film è un’adolescente, Sara, che in seguito a una delusione amorosa decide di raggiungere il peso ideale di 38 chili. Mentre la ragazza si ammala di anoressia, gli adulti intorno a lei sono troppo impegnati per accorgersene e i suoi coetanei non intuiscono ciò che davvero sta vivendo Sara. Il film è di Marco Pozzi e si trova su YouTube.