Film e serie con Matthew Perry in streaming

Fonte foto: Warner/HBO Max

Domenica 29 ottobre l’attore Matthew Perry, 54 anni, è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles. La causa della morte non è stata resa immediatamente nota. Famoso soprattutto per aver interpretato Chandler Bing nella serie Friends, un ruolo di una popolarità tale da sconvolgergli la vita, Perry aveva recentemente raccontato nel memoir “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” le sue dipendenze da alcol e droghe e i gravi problemi di salute che ne erano derivati. Ci sono tanti film e serie tv con Matthew Perry: ecco i titoli e dove vederli in streaming.

Friends in streaming

Naturalmente non si può non iniziare dalla serie tv che ha lanciato Matthew Perry e che è rimasta il suo lavoro più significativo e noto: Friends. Andata in onda negli Stati Uniti tra il 1994 e il 2004 per un totale di dieci stagioni, attualmente la serie si può vedere in streaming su Netflix. In Friends Perry interpreta uno dei protagonisti, Chandler: ex coinquilino di Joey e poi fidanzato di Monica, è un giovane sarcastico e impacciato.

Dove vedere Friends: The Reunion

L’apparizione più recente di Perry è avvenuta nello speciale Friends: The Reunion (nella foto), disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. Nello speciale Perry è in compagnia di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry e David Schwimmer per celebrare luoghi e amicizie dell’amatissima comedy che li ha visti protagonisti. Tra gli ospiti d’eccezione che li raggiungono sul palco ci sono David Beckham, Justin Bieber, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Le serie tv con Matthew Perry

Nel corso della sua carriera Perry ha preso parte, con ruoli più o meno importanti, a una quarantina di serie tv e show. In West Wing – Tutti gli uomini del presidente (su Apple Tv+ e Prime Video) veste i panni del Consigliere associato della Casa Bianca Joe Quincy. Per questo ruolo ha ottenuto due candidature agli Emmy Awards. Su Apple Tv+ c’è anche Studio 60 on the Sunset Strip, serie di Aaron Sorkin che racconta il dietro le quinte di un programma televisivo serale. Perry qui interpreta il protagonista, l’ex autore televisivo e produttore Matt Albie.

I film con Matthew Perry

La filmografia di Perry conta una dozzina di film usciti tra il 1988 e il 2009. Con Salma Hayek è protagonista di Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa, commedia sentimentale del 1997 oggi disponibile su Prime Video. Nel 1999 ricopre il ruolo principale nella commedia sentimentale Appuntamento a tre, visibile su Apple Tv+. Nel 2000 recita in FBI: Protezione testimoni (su Chili) al fianco di Bruce Willis. Ha preso parte anche al sequel, uscito nel 2004.

Su Prime Video e Apple Tv+ c’è anche Tutta colpa di Sara, commedia sentimentale del 2002 con Matthew Perry ed Elizabeth Hurley. Su Netflix si può vedere invece 17 Again – Ritorno al liceo, in cui Perry interpreta il protagonista da adulto.